晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

樂天韓籍三本柱「套票被秒殺」 河智媛吐心聲突喊別說這句話

嘎琳擁有高人氣。（樂天桃猿提供）嘎琳擁有高人氣。（樂天桃猿提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩年度最受矚目的應援主題日「辣酷甜趴」，主題套票上周六開賣就引發搶票熱潮，「樂天韓籍三本柱」廉世彬、河智媛、禹洙漢，以及高人氣成員嘎琳，四人專區一開賣即宣告完售，火速掃光再度證明超強吸粉實力。

相關新聞：河智媛7月竟完全沒班？鬆口「祕密行動」粉絲超嗨

樂天可愛擔當廉世彬。（樂天桃猿提供）樂天可愛擔當廉世彬。（樂天桃猿提供）

首次挑戰個人專區的廉世彬，得知自己區域票券迅速售罄後，難掩感動之情，「雖然是第一次，但是真的非常感謝！我想更加努力，讓粉絲們來看我，真的很幸福！」她也開心補充：「感覺我得到了更大的力量，一直都很感謝。」迅速完售的若潼也分享心情：「很驚喜！謝謝潼學們的支持，潼樂會持續擴大招募中」。

若潼展現高人氣。（樂天桃猿提供）若潼展現高人氣。（樂天桃猿提供）

河智媛對於有專區覺得很神奇。（樂天桃猿提供）河智媛對於有專區覺得很神奇。（樂天桃猿提供）

河智媛說：「很驚訝有很多人喜歡我，河智媛區真的好神奇，希望那一天快點到來！」至於對於想和粉絲說的話，她表示：「謝謝大家喜歡我，特別是最近更能感受到粉絲們的愛和支持，不要說那些讓我變得軟弱的話，我也會傾聽那些讓我更加成長的肯定的話，既然得到了粉絲們的應援，我會回報大家更多的」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中