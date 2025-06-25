樂天韓籍三本柱「套票被秒殺」 河智媛吐心聲突喊別說這句話

嘎琳擁有高人氣。（樂天桃猿提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩年度最受矚目的應援主題日「辣酷甜趴」，主題套票上周六開賣就引發搶票熱潮，「樂天韓籍三本柱」廉世彬、河智媛、禹洙漢，以及高人氣成員嘎琳，四人專區一開賣即宣告完售，火速掃光再度證明超強吸粉實力。

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樂天可愛擔當廉世彬。（樂天桃猿提供）

首次挑戰個人專區的廉世彬，得知自己區域票券迅速售罄後，難掩感動之情，「雖然是第一次，但是真的非常感謝！我想更加努力，讓粉絲們來看我，真的很幸福！」她也開心補充：「感覺我得到了更大的力量，一直都很感謝。」迅速完售的若潼也分享心情：「很驚喜！謝謝潼學們的支持，潼樂會持續擴大招募中」。

若潼展現高人氣。（樂天桃猿提供）

河智媛對於有專區覺得很神奇。（樂天桃猿提供）

河智媛說：「很驚訝有很多人喜歡我，河智媛區真的好神奇，希望那一天快點到來！」至於對於想和粉絲說的話，她表示：「謝謝大家喜歡我，特別是最近更能感受到粉絲們的愛和支持，不要說那些讓我變得軟弱的話，我也會傾聽那些讓我更加成長的肯定的話，既然得到了粉絲們的應援，我會回報大家更多的」。

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