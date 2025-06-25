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和許光漢兄弟情鬧翻？ 張軒睿正面回應了

張軒睿被問好友許光漢，顯然有備而來。（記者陳奕全攝）張軒睿被問好友許光漢，顯然有備而來。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張軒睿2017年和許光漢、章廣辰合作林心如演出、製作的戲《我的男孩》結為好友，近期卻爆出兄弟情不再，連許光漢去年當兵至今，張軒睿都沒跟他見過面，今張軒睿宣傳戲劇《我們與惡的距離》第二季，再被問好友許光漢，他顯然有備而來指出「我們ok ，還沒見到」，並冷靜表示：「朋友本就不是會一直聯絡。」

相關新聞：許光漢、張軒睿爆兄弟情斷 章廣辰「夾中間」頹廢露面全說了

對先前傳出的「資源分配」鬧翻一事，加上許光漢赴韓發展，張軒睿則說：「超好的啊。」相當祝福。

在《我們與惡的距離》第二季裡，張軒睿扮演臨床心理師，女友詹子萱則是家境富裕的國中輔導老師。（記者陳奕全攝）在《我們與惡的距離》第二季裡，張軒睿扮演臨床心理師，女友詹子萱則是家境富裕的國中輔導老師。（記者陳奕全攝）

在《我們與惡的距離》第二季裡，張軒睿扮演臨床心理師，女友詹子萱則是家境富裕的國中輔導老師，兩人僅交往71天就分手，現實中他從未經歷這麼短的戀情，通常是以年計算。

另外，他對周渝民飾演的精神科醫師照顧有加，被網友打趣是介入周渝民、薛仕凌的「小三」，他笑認自己也有嗑這一對，「我有看到網友說我一直要擠進去，看到畫面確實有一種他們兩個很好的感覺。」至於被說小三，他哈哈大笑稱：「壓根沒有想過。」

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