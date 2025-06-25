男團爆緋聞！三兄弟戀愛觀神同步 都可「先上車後補票」

「李吳兄弟」推出全新聊癒單曲〈真的沒什麼〉。（好莉嗨提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕美聲暖男團「李吳兄弟」推出聊癒單曲〈真的沒什麼〉，MV以三兄弟三色視覺風格，大玩概念接龍，將歌名拆成「真的」、「沒」、「什麼」三個情緒階段，一上線便引爆熱烈討論，短短時間內MV即突破40萬點閱次數，讓三兄弟狂喜。

「李吳兄弟」推出全新聊癒單曲〈真的沒什麼〉。（好莉嗨提供）

來自宜蘭的「李吳兄弟」由親兄弟三人組成，分別是大哥吳潤恩、二哥吳邦崴與小弟李吳鴻恩。團體出身自三立《超級紅人榜》，後來受金曲歌王蕭煌奇提攜進入歌壇，於去年推出創作專輯《PRIDE》，包含〈愛情傅偏達〉、〈宜蘭勁好呷〉與〈爸爸媽媽〉等金曲接連發表。

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新單曲〈真的沒什麼〉以分手心理三階段為靈感出發，李吳兄弟分飾「戀愛中、分手中、放下後」三種情緒角色，對應MV中「真的？」「沒～」「什麼！」的情感起伏，並各自以綠色、粉色與藍色代表不同心境與視覺分段。MV設計結合漫畫格視覺，頗有新意，他們笑說：「這次玩得太過癮，乾脆團名改叫『李吳三色蛋』好了！」

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「李吳兄弟」推出全新聊癒單曲〈真的沒什麼〉。（好莉嗨提供）

李吳兄弟被問及感情狀況，老大吳潤恩與老么李吳鴻恩目前單身，老二吳邦崴則自爆有曖昧對象，認識已經一年多。至於三兄弟誰最可能先上車後補票？李吳鴻恩大笑回答：「三個都有可能啦！雖然我們長得不一樣，但某些地方還滿像的！」

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