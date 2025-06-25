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娛樂 最新消息

陳冠霖演反派GG了 攔車險遭拒載 司機狂碎唸：不要這麼壞

曾莞婷、陳冠霖同框演出全新八點檔風格廣告。（記者潘少棠攝）曾莞婷、陳冠霖同框演出全新八點檔風格廣告。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾莞婷、苗可麗、陳冠霖今（25日）擔任Uber年度代言人，三人首度同框演出全新八點檔風格廣告《跳過攔車鬧劇！Uber也有小黃》。廣告以八點檔最經典的誇張戲碼為靈感，幽默重現跑夜趴、趕行程、趕開會的路邊攔車鬧劇。

除了八點檔風格的廣告演出，今在首映記者會現場，首度同台的曾莞婷、苗可麗與陳冠霖傾情飆戲，現場笑料不斷，三人也分享自己曾經歷的「路邊攔車」的窘境，簡直像從八點檔情節直接搬到現實生活。

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曾莞婷回憶，午夜看完煙火回家，因人潮擁擠只能邊走邊碰運氣攔車，結果從信義區一路走回松山區，「真的像有家歸不得的女主角在街頭流浪！」苗可麗則說，有次在通化夜市提著大包小包，走了好幾條街都攔不到車，讓她直呼根本是命運的試煉。

陳冠霖分享，曾因在八點檔飾演反派角色，在路邊攔車時竟被司機「認真入戲」，當場被叫角色名字勸他「不要這麼壞」，差點被拒載，讓他哭笑不得。他笑說：「八點檔的影響力真的很強！」也表示現在已習慣用App叫車。

陳冠霖、苗可麗、曾莞婷分享坐小黃的經驗。（記者潘少棠攝）陳冠霖、苗可麗、曾莞婷分享坐小黃的經驗。（記者潘少棠攝）

三人也分享現在的搭車習慣早已大不同。曾莞婷表示，搭機前用手機叫優步小黃，「才不會出門慌張，忘了帶護照！」苗可麗笑稱有好幾次定妝完要趕高鐵，在半山腰的工作室很難攔到車，「看到小黃出現就像在沙漠中看到綠洲一樣令人感動。」她同時分享，親友聚會時幫大家叫優步小黃不但方便又體面，早上有通告時也能先用app叫車，車子準時在樓下，「像有專屬司機一樣，特別安心。」

陳冠霖也分享：「我們家很常用，出門前就不用有人先下樓攔車，叫小黃一家人可以輕鬆一起出發。有時候我也會幫太太和兒子叫車，不但付款方便、旅程安心，我還能即時掌握他們是否順利抵達目的地。」

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