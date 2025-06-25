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口罩男婚變恢單2年認愛 公開新女友甜照放閃

擁有63萬粉絲的網紅作家口罩男認愛新歡。（翻攝自臉書）擁有63萬粉絲的網紅作家口罩男認愛新歡。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕擁有63萬粉絲的網紅作家「口罩男」，2023年歷經與妻子曾樂兒因外遇爆出婚變，最終劃下11年婚姻句點。沉澱兩年後，他在25日於社群平台驚喜宣布戀情，甜蜜曬出與新女友的合照放閃，引來粉絲留言灌爆祝福。

口罩男透露，女友早在多年前便讀過他的作品，甚至記得一些連他自己都快忘記的段落。兩人初次見面便相談甚歡，從白天聊到夜晚，竟聊到咖啡廳打烊也渾然不覺。他感性地寫下：「我一直以為『心有靈犀』只是寫在書裡的浪漫用語，但太多次的沒開口，就能準確猜中彼此心裡的那句話，我才發現，原來真的會有這樣的人出現。」

口罩男曬照放閃女友。（翻攝自臉書）口罩男曬照放閃女友。（翻攝自臉書）

雖然想保護戀情低調進行，口罩男坦言，也不想壓抑自己對女友的喜歡。如今他決定順從本心，在公開這段關係的同時，也感謝前妻樂兒的祝福與孩子的接納，讓他能自在地迎接新生活。

他透露，「女朋友很可愛善良，從事美業美感很好，想跟支持我的朋友們分享」，並在文末祝願大家都能找到自己的幸福。最後他附上Hashtag「不是因為剛好在一起」、「而是你剛好就是我想找的那種人」，並大方Tag出女友的IG帳號。

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