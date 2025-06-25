曾莞婷搭車「擠眉弄眼」被當神經病 苗可麗為這事想怒嗆司機

陳冠霖、苗可麗、曾莞婷合體拍攝八點檔風格的廣告。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾莞婷、苗可麗、陳冠霖擔任Uber年度代言人，三人首度合體拍攝八點檔風格的廣告《跳過攔車鬧劇！Uber也有小黃》，今（25日）出席記者會，被問是否在意「乘客評分」，曾莞婷稱自己搭車時偏安靜，「應該不會給我太低」，苗可麗打趣說：「我們的分數應該都很高吧？敢給我很低分，我就罵他！」她因演反派罵人爆紅，不少民眾看到都說：「拜託妳罵我。」她不禁笑喊：「罵人要錢誒！」

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談到使用Uber搭車的經驗，苗可麗分享自己常被認出，甚至有司機主動免單，但她強調「辛苦錢不該白拿」，通常還是堅持付款。她也曾遇過一位在北車排班的司機反覆載到她，次數有5次，有一次還在攝影棚遇見對方當臨演，曾莞婷當起「吃瓜群眾」詢問：「有譜出什麼樣的愛情嗎？」苗可麗斬釘截鐵說：「不可能！對方40幾歲，而且是排班車，真的只是緣分。」

陳冠霖、苗可麗、曾莞婷合體拍攝八點檔風格的廣告。（記者潘少棠攝）

曾莞婷透露，常在車上背劇本、演壞女人的戲碼，常常在車上擠眉弄眼、講台詞、走戲，表情誇張到曾讓司機以為她精神異常，「會一直從照後鏡偷看我」，讓她哭笑不得。她平時大多素顏搭車，若有上妝會選擇戴口罩，至於是否敢一人搭計程車？她自信回答：「叫車比較安心，路邊攔車反而不太敢。」

陳冠霖則分享，常遇到愛唱歌的司機，還會請他幫忙評分歌聲，甚至一起合唱，「我OK啦！我會的就一起唱，滿享受的。」自嘲私下也是「怪叔叔」，和駕駛聊天互動都非常自然。

三人合作拍攝《跳過攔車鬧劇！Uber也有小黃》，以誇張又接地氣的八點檔風格呈現，苗可麗表示：「真的就是八點檔的誇張程度，但又很貼近大家生活，看了就會笑出來。」

曾莞婷、陳冠霖合體拍攝八點檔風格的廣告。（記者潘少棠攝）

對於即將到來的暑假，苗可麗表示女兒會回台灣，但目前沒有安排特別行程，「但一定要搭Uber啦，真的太方便了！」曾莞婷則透露正準備全新節目，也趁空檔進修表演課程、維持身形，雖然體重略增，但身材反而更緊實，「運動真的很重要，做皮拉提斯有差。」

聊到金鐘獎報名，曾莞婷平常心看待，「每次都很期待，但就是緣分，就看什麼時候能被看到。」至於感情生活，她說：「我也很想有新男伴陪我過生日，還是我在Uber app介面上找看看，看哪一個照片比較合我的意，如果是我挑選的，就可以聊一下，代表我對他有一定的好感。」

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