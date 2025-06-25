賀瓏、阿翔、謝忻全中槍 他合照過的藝人網紅「接連翻車」

網友合影過的藝人接連翻車，阿翔（左起）、賀瓏、謝忻恰巧就在其中。（照片經馬賽克處理，翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕跟他合照過的藝人、網紅全出事了！一名網友近日在Threads上釋出與多位藝人、網紅與YouTuber的合影，乍看之下就是單純的追星日常，沒想到這些知名人物幾乎都有一個共通點「後來都出事」，其中囊括陳零九、阿翔、謝忻、蘿拉、Andy 老師、家寧等人，該神秘網友的行徑也在社群上掀起「都市傳說級討論」。

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一名網友近日在Threads上幽默發文寫下「馬X九有的，我也有…」，同時更釋出多張與藝人、網紅以及YouTuber們的合照，藝人包含陳零九、阿翔、謝忻等；網紅及YouTuber則是Toyz、「眾量級CROWD」Andy老師與家寧、蔡阿嘎夫妻與前員工蘿拉、「狠愛演」胡椒與蛇丸、「上班不要看」蔡哥與「呱吉」邱威傑，以及企鵝妹、DJ SODA等人皆在其中。

網友也曾與「眾量級CROWD」Andy老師與家寧合影。（照片經馬賽克處理，翻攝自Threads）

隨著該名網友的合照一張張曝光，許多人也開始整理他過往曬照記錄，發現幾乎每一位主角都在某個時間點「出事」，從劈腿風波、醜聞事件到社群翻車，彷彿一張合照就是預言啟動鍵。更令人震驚的是，這名網友也曬出與賀瓏的合影，早在今年3月15日更曾發文寫下「找賀瓏？」對照賀瓏如今深陷感情爭議、公開遺書內容掀起輿論風暴，讓許多網友紛紛看傻了眼。

此神秘網友的行徑也在網上掀起「都市傳說級討論」，許多人驚恐又好笑地說你攤牌吧，還有誰的一起發出來，至少給人家一點心理準備，規劃一下退路」、「人家是死亡之握，你更屌死亡之拍」、「笑死，一個一個要被你送下去了」、「什麼死亡預言帳號」、「你根本是移動式死亡筆記本！」目前該網友尚未公開更多合照名單，卻已讓不少人陷入一陣瑟瑟發抖。

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