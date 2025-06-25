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15歲Kimi罕露臉現身演唱會 林志穎「神基因」引熱議

Kimi低調現身林志穎、李玖哲演唱會觀眾席。（翻攝自微博）Kimi低調現身林志穎、李玖哲演唱會觀眾席。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕林志穎與李玖哲日前在馬來西亞雲頂世界雲星劇場舉行《穎風哲起演唱會 2025 – 馬來西亞站》，吸引大批粉絲朝聖。不過，讓人驚喜的不只舞台上的精彩演出，他15歲的大兒子Kimi也低調現身觀眾席，立刻在網路上瘋傳。

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Kimi雖然戴著口罩，但眉宇間流露的帥氣不輸爸爸。（翻攝自微博）Kimi雖然戴著口罩，但眉宇間流露的帥氣不輸爸爸。（翻攝自微博）

林志穎在去年Kimi生日曾曬出父子合照，感性寫下育兒心聲。他提到，短短兩個月內Kimi就抽高至177公分，「看著你突然間長的好高，已經不是跟在爸爸旁邊的那個小Kimi了。」從當時的照片中可看出，曾經乖巧依偎在父親懷中的小男孩，如今早已長成身形挺拔的大男孩。

Kimi過去上《爸爸去哪兒》還是個小萌娃。（翻攝自微博）Kimi過去上《爸爸去哪兒》還是個小萌娃。（翻攝自微博）

而最新流出的演唱會畫面可見，Kimi身穿白色T恤、戴著黑色口罩，雖未露出全臉，但五官輪廓已讓網友驚呼連連，紛紛留言，「現在的Kimi太帥了」、「基因太強大了，完美繼承爸爸的高顏值」、「雖然戴著口罩，但眉眼和爸爸年輕時一模一樣。」

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