李國毅金鐘入圍險泡湯 爆《商魂》內幕「1原因」想辭演

李國毅擔任《傳藝金曲獎》宣傳大使。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第36屆《傳藝金曲獎》將於2025年7月2日公布入圍名單，8月23日舉行盛大頒獎典禮。今年的策展主題為「代──換景CUE36請走」，象徵著延續與創造的意涵，更標誌著世代推進與新一代登場。本屆典禮由三立電視台製播，並邀請去年因《商魂》而入圍第59屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）男配角的李國毅，擔任典禮宣傳大使。

相關新聞：新北推「金獎星光大道」影視朝聖之路 邀影迷跟著膠捲去旅行

請繼續往下閱讀...

本屆傳藝金曲獎主題「代」，蘊含世代傳承、創造與延續的精神。今年特別邀請李國毅出任宣傳大使，正呼應這份跨界與融合的意涵。李國毅去年在戲劇《商魂》中挑戰京劇演出，為此特別拜師學藝，苦練身段與唱腔，展現驚豔表現。

李國毅坦言京劇太難，一度想辭演《商魂》。（三立提供）

李國毅透露，原本接演《商魂》時，劇本並未安排京劇橋段，是在後期才加入相關內容。他坦言起初內心非常抗拒，甚至曾想辭演：「我知道這不是短時間內可以掌握的技藝，也沒自信自己能勝任。」所幸後來因疫情影響，劇組拍攝延期，這段空檔反倒成為轉機。他說：「我告訴自己，老天給我這段時間，就是不要讓我有藉口。既然接了，就要盡全力，不留下遺憾。」

李國毅在《商魂》挑戰京劇演出，特別拜師學藝。（三立提供）

談及對傳統藝術的觀感，李國毅表示，過去對京劇等傳統表演藝術抱持著敬重卻距離感強的態度，雖然知道它們是文化瑰寶，卻覺得與自己生活距離遙遠。他回憶童年記憶中，對傳統戲劇的印象來自電視上楊麗花的歌仔戲、廟會演出，還有布袋戲角色如史艷文與哈麥兩齒，那時只覺得熱鬧好看，並未深入了解。

他也分享，第一次為《商魂》畫京劇妝時，花了兩三個小時，「大家都說我挺美的！」這段經歷讓他意識到，傳統戲曲不僅台上演出，連妝髮與服飾也都極為講究。「台上一分鐘，台下十年功。」李國毅感嘆，真正接觸傳統藝術後，才深刻體會其中的精緻與艱難。每一個動作、每一句唱腔，甚至眼神的拿捏，背後都是無數日子的苦練與自律。他對堅持這份藝術的表演者感到由衷敬佩，認為這不只是個人的努力，更是代代相傳的文化結晶。

李國毅說：「能擔任今年的宣傳大使，我感到非常榮幸。過去的演出經驗讓我更明白，無論是唱腔或身段，都不是一朝一夕就能掌握的。能夠站上這個舞台，是極其不容易的事。」他也期盼透過自身參與，能吸引更多人關注傳統藝術。「我自己仍在學習的過程中，但希望和大家一起多接觸，你會發現，這些美麗的聲音與身影，其實離我們並不遙遠。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法