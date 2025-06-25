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娛樂 最新消息

（影）出道逾40年首次甩女人巴掌 蔡振南片場僵持2小時 還原心疼現場

〔記者蕭方綺／台北報導〕蔡振南、詹子萱在《我們與惡的距離》第二季飾演阿公與孫女，祖孫情感深厚，其中一場巴掌戲讓他至今仍心疼。他透露原本希望借位拍攝，但詹子萱堅持「來真的」，兩人在現場僵持2小時，讓他難以下手，心疼表示：「她瘦巴巴這麼小一隻，我怕一巴掌下去會把她打飛。」

詹子萱（右）、蔡振南在《我們與惡的距離》第二季飾演阿公與孫女。（記者陳奕全攝）詹子萱（右）、蔡振南在《我們與惡的距離》第二季飾演阿公與孫女。（記者陳奕全攝）

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最終他被說服，打出第一巴掌，聲音響亮，全劇組都嚇了一跳。由於拍攝需要換鏡頭，這場戲最後打了三次，他看到詹子萱拿冰敷臉，心疼不已。

他苦笑說：「這是我第一次打女生，以前拍戲都來真的，但打女生真的下不了手。」不過提到戲中也有賞馬國賢巴掌，他語氣立刻轉變，連珠炮地表示：「馬國賢我毫不考慮、沒有商量，越打越大力！」笑翻全場。

至於祖孫情的培養，蔡振南說自己開拍前就一直找詹子萱聊天，因他近幾年拍戲，發現晚輩都很怕他，讓他百思不得其解：「我也不兇，但他們好像很怕我，我只是臉不好看，加上以前常演黑道，看起來一臉凶神惡煞。所以我在拍戲現場總要扮演老萊子，搞笑給大家看。」並提到2016年和盧廣仲合作《花甲男孩轉大人》，也是主動靠近盧廣仲，跟他聊音樂才拉近距離。

于子育（左起）、詹子萱、蔡振南、張軒睿。（記者陳奕全攝）于子育（左起）、詹子萱、蔡振南、張軒睿。（記者陳奕全攝）

此外，劇中詹子萱帶男友張軒睿回家見阿公，不料男方因為尷尬提早離席，讓她氣得結束71天戀情。戲外蔡振南則自爆，女兒大學時也曾帶男友回家，他臭著一張臉對待對方，事後懊悔不已。

蔡振南首次甩女人巴掌。（記者陳奕全攝）蔡振南首次甩女人巴掌。（記者陳奕全攝）

蔡振南坦言：「那男孩其實也很乖，但我心裡想著『女兒是不是要嫁了？』，就不想跟他講話，整晚臉很臭。」他笑說當爸的總是心裡五味雜陳，現在回想起來還是很後悔。

至於是否會考驗「未過門的女婿」？他表示自己從不干涉子女交友，「我有兩個兒子一個女兒，兒子都結婚了，也有兩個可愛孫女。我覺得三個小孩都比我優秀，沒什麼不良嗜好，應該是我要跟他們學習。」

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