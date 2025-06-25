《分手歌》女星出手了！臺北音樂不斷電徵選起跑

2025「臺北音樂不斷電 TAIPEI MUSIC NON-STOP」原創音樂徵選活動開跑。（臺北流行音樂中心提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 2025「臺北音樂不斷電 TAIPEI MUSIC NON-STOP」原創音樂徵選活動正式開跑，今年活動也將以「StreetVoice 街聲」線上徵件，廣邀全台創作好手展現才華、把握每一個上台演出的機會。初賽、複賽、決賽三階段都邀請到堅強的評審陣容。

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今年首次調整徵選標準，特別針對還沒發片、還未舉辦過破千人數專場的音樂創作者，也首度加入國際評審參與原創音樂評選，拓展評選格局。初賽評審邀請到金曲規格堅強陣容，包括「滅火器」楊⼤正、「宇宙⼈」⽅Q 與「麋先⽣」喆安等，今年更邀請了國際評審一起加入整個徵選活動的評選，將攜手選出最具潛力的前 20 強音樂人，獲選者將登上 7 月 19 日至 7 月 20 日於西門紅樓北廣場舉辦複賽演出，近距離接受樂迷與產業界的注目與肯定。

宋家耘是決賽主持人（臺北流行音樂中心提供）

日前官方也釋出第一波宣傳影片，以《分手歌》爆紅的「移動岑寶 」怡岑（複賽主持人）與「庸俗救星」宋家耘（決賽主持人）幽默詮釋音樂人想要組團報名的心情，熱情呼籲：「臺北音樂不斷電原創音樂大賽你一定要來喔！」

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徵選活動已於「StreetVoice 街聲」開放報名，更多「臺北音樂不斷電」活動資訊，請關注官方 Facebook 粉絲專頁和 Instagram。

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