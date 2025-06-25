晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

旅遊型YTR鬆口「實際年收」 融融遊土耳其曝驚人物價狂翻倍

融融（右）跨界主持實境節目《自由的旅行者》，搭檔土耳其裔男星圖佳。（記者林欣穎攝）融融（右）跨界主持實境節目《自由的旅行者》，搭檔土耳其裔男星圖佳。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕YTR融融跨界主持實境節目《自由的旅行者》搭檔土耳其裔男星圖佳，今（25）日舉辦開播記者會，莎莎站台相挺，其中圖佳是《WTO姐妹會》固定班底，融融與圖佳首趟前往土耳其，有感物價上揚嚴重，光是麥當勞就漲到300多塊台幣。

相關新聞：莎莎被土耳其鮮肉追7年 鬆口感情觀曝愷樂近況

融融與圖佳首次合作在拍攝中培養出好默契，去土耳其時有感通貨膨脹，麥當勞的大麥克在台灣100多塊，在土耳其卻要花上300多台幣才能買到，連當地零嘴芝麻球，原本一顆只要3塊台幣，現在已經漲到約30塊。身為當地人的圖佳則幽默表示：「推薦大家去土耳其玩，我們才可以賺錢。」

融融這次跨界主持電視節目，雖然會有收視壓力，但也告訴自己要平常心，他在YT圈耕耘多年，被問到年收入，他靦腆透露最高有過7位數，而今年初求婚成功的他預計在今年底結婚，過往都會出國拍攝約4個月的他，如今組織家庭後已經縮到2、3個禮拜，而他的老婆是一名消防員，「她只有跟我說出去要小心，但我也會擔心她（工作），有跟老婆說不用太擔心我，我也告訴她要好好保護自己。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中