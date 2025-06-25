旅遊型YTR鬆口「實際年收」 融融遊土耳其曝驚人物價狂翻倍

融融（右）跨界主持實境節目《自由的旅行者》，搭檔土耳其裔男星圖佳。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕YTR融融跨界主持實境節目《自由的旅行者》搭檔土耳其裔男星圖佳，今（25）日舉辦開播記者會，莎莎站台相挺，其中圖佳是《WTO姐妹會》固定班底，融融與圖佳首趟前往土耳其，有感物價上揚嚴重，光是麥當勞就漲到300多塊台幣。

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融融與圖佳首次合作在拍攝中培養出好默契，去土耳其時有感通貨膨脹，麥當勞的大麥克在台灣100多塊，在土耳其卻要花上300多台幣才能買到，連當地零嘴芝麻球，原本一顆只要3塊台幣，現在已經漲到約30塊。身為當地人的圖佳則幽默表示：「推薦大家去土耳其玩，我們才可以賺錢。」

融融這次跨界主持電視節目，雖然會有收視壓力，但也告訴自己要平常心，他在YT圈耕耘多年，被問到年收入，他靦腆透露最高有過7位數，而今年初求婚成功的他預計在今年底結婚，過往都會出國拍攝約4個月的他，如今組織家庭後已經縮到2、3個禮拜，而他的老婆是一名消防員，「她只有跟我說出去要小心，但我也會擔心她（工作），有跟老婆說不用太擔心我，我也告訴她要好好保護自己。」

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