香港男神登記結婚老婆巨鑽閃爆 今天加碼宣布好消息

Tyson Yoshi曬出與未婚妻Christy簽字登記。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠／台北報導〕香港人氣歌手Tyson Yoshi近日喜事不斷，繼昨日在社群平台甜蜜曬出與未婚妻Christy簽字登記的幸福瞬間後，也再度帶來驚喜，正式推出全新Remix版〈跳樓機〉，一釋出便獲得熱烈迴響，粉絲紛紛留言：「Tyson加的新段落太加分了，整首歌更有層次感！」

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其實這次合作早已埋下伏筆。回到Tyson今年三月推出的單曲〈1994〉MV，其中女主角墜落車頂的畫面，被網友巧妙搭配〈跳樓機〉的音樂剪輯分享。Tyson看見後也親自在Threads發文表示：「Feel like to remix 跳樓機」。巧合的是，索尼音樂當時正籌備《跳樓機出海計畫》，雙方一拍即合，促成了這次的官方合作。

Tyson Yoshi驚喜Remix破億神曲《跳樓機》。（Just Kidding HK提供）

在新歌釋出前，Tyson更在Threads曝光自己搭乘跳樓機的照片作為預告，香港藝人好友魏浚笙也幽默留言：「以為蠟像館有你的樣子」，為整體宣傳增添趣味與話題性。

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Tyson坦言，這次Remix過程比預想中更具挑戰性：「原曲的verse和hook並沒有明確分界，要構思出有意思的remix並不容易。」為了呈現全新版本，他與好友派偉俊攜手打磨每一處細節，帶來截然不同的聽覺體驗。

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