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娛樂 最新消息

莎莎被土耳其鮮肉追7年 鬆口感情觀曝愷樂近況

圖佳（左）自曝追莎莎7年了。（記者林欣穎攝）圖佳（左）自曝追莎莎7年了。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕YTR融融跨界主持實境《自由的旅行者》搭檔土耳其裔男星圖佳，今（25）日舉辦開播記者會，莎莎站台相挺，其中圖佳是《WTO姐妹會》固定班底，自爆7年來都在努力追求莎莎，不過被打槍不夠帥，莎莎則笑回，已有男友，媽媽說不能有異國戀。

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圖佳來台12年，直呼7年來都在努力追求莎莎，每次看到莎莎都像看到女神降臨，被問到喜歡莎莎的什麼？圖佳則稱讚對方漂亮，素顏也好看，個性又好，還說如果要細數莎莎的優點，時間可能不夠用，可惜屢被莎莎打槍。

42歲莎莎與圈外男友愛情長跑19年，莎莎強調自己有固定的男友，而且自己跟31歲圖佳差了快10歲，一旁的圖佳則突然秀起學到的成語，講出可以「老牛吃嫩草」，讓莎莎質問誰是老牛？圖佳則急喊：「我啦，我才是老牛，我看起來像40幾歲。」圖佳也透露有看過莎莎男友，稱讚對方很帥又man。

如今莎莎還沒有結婚打算，而最近好友愷樂全家都感冒，莎莎透露自己是看社群才發現，沒有特別關心，也說兩人平常都是聊其他事，最近沒有碰面也沒有見到愷樂的小孩。至於會不會希望愷樂復出？莎莎則說相信大家會想念她的娃娃音、可愛的一面。

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