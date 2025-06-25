鳳小岳追星台灣隊長 私下真面目曝光「常買花回家」

壓克力柿子全員第一次拍宣傳照。（鳳小岳&壓克力柿子工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕鳳小岳今年組了新團「壓克力柿子」，宣布將參加Legacy 「2025鐵漢柔情」系列演唱會，鳳小岳表示對於Legacy舞台不陌生，「如今這是我第一次能帶著自己組的樂團登場，實在非常興奮，希望能帶來耳目一新最搖滾震撼的音樂現場！」

「壓克力柿子」將於8／8在Legacy Taipei、8／22在Legacy Taichung開唱，對於首次受邀「鐵漢柔情」演出，身為雙魚座的鳳小岳，自認相當符合設定，他笑說：「平常自己就是一個非常喜歡做家事的人，經常張羅家中的大小事，同時也會去買花回來布置家裡，希望能讓居家生活融入一些浪漫元素。」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：鳳小岳駕駛「手排車」驚心動魄 上演拋錨戲：幸好還活著

今年才剛成軍的壓克力柿子雖然團齡還很年輕，但已經征戰不少舞台，團員之間也漸漸培養一套默契，鳳小岳表示：「能擁有自己的團員對我來說很幸福，除了能一起寫歌創作，現場演出還能獲得集體向心能量，讓我站在台上很有安全感。」

壓克力柿子前進台南開球。（鳳小岳&壓克力柿子工作室提供）

為了這次表演，樂團還首次全員一起拍攝宣傳照，更換了好幾套衣服拿起樂器拍攝，鳳小岳高興提到：「以前都是只有自己一人拍照，現在能有四個人一起對鏡頭擺Pose，也是一場難忘又好玩的經驗，我的團員拍起來都非常有架式。」

壓克力柿子前進台南開球。（鳳小岳&壓克力柿子工作室提供）

鳳小岳與壓克力柿子日前還收到統一獅棒球隊邀請到台南棒球場參與開球活動，讓樂團感到相當興奮，不只是能在棒球場上唱歌，而是會見到近期火紅的棒球明星，包含台灣隊長陳傑憲，立刻讓樂團化身小粉絲，鳳小岳笑說：「得知收到邀請時就非常期待，因為從沒想過有一天可以踏入棒球場，尤其看到剛拿到世界冠軍的球員，那天我反而比較像是去追星。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法