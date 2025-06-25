來台慘戴綠帽遭詐錢 分手系YouTuber自爆「想出家」

馬來西亞籍網紅Soya，自曝為了療情傷差點出家。（李岳提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕馬來西亞籍網紅「Soya」許素瑄，原本以網紅情侶檔在網上擄獲不少CP粉，不料遭男友出軌，最終走向分手局面，分手後2個月再次公開認愛，也僅維持9個月就破局，還曾自嘲是「分手系YouTuber」。日前她與藝人李岳合體直播，再談感情已經明顯釋懷許多，她還透露自己遇詐騙跟失戀的雙重打擊，差一點「出家」。

面對過去這段「戴綠帽」、無疾而終的感情，Soya也分享：因為有過這段經驗，所以花了很久的時間才發現「要多愛自己一點」，Soya 透露，那時候為了重整心情，還獨自跑去佛光山上參加體驗營，遭李岳笑說：「會不會再被綠個幾次，以後就要看你出家了！」

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李岳直播節目找來馬來西亞籍網紅Soya合體，竟意外變成「黑暗料理大賽」。（李岳提供）

不只是情路坎坷， Soya也在直播節目當中說到曾經被朋友欺騙的故事，當時一名好朋友不斷跟她借錢，但每次借了之後都會有很多理由不還，當時Soya的男友麻煩他買東西送Soya，對方也擅自把那個錢拿去買別的東西，然後有一次Soya請他幫忙買手機，結果對方也是把錢不知道花去哪裡，總之就是有無數的理由跟藉口，最後是跟對方說，如果不還錢的話就要公布姓名，對方才趕快把錢還清，事後才知道這個朋友也欺騙過其他的百萬YouTuber，讓李岳驚呼，這世界上壞人也太多了！

這次兩人合體直播，除了聊了不少八卦秘辛，也來了一場馬來西亞與台灣食物文化交流，但卻意外演變成可怕的「黑暗料理大賽」，只見Soya用娘惹糕加上芒果乾跟早餐穀片，做成一道甜點，不甘示弱的李岳，則是用馬來西亞當地的泡麵加上孔雀餅乾跟乖乖，搭配烤肉醬與牛奶，當場嚇傻Soya與工作人員，直封他為「黑暗料理大師」。

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