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黃子韜有小孩了？「岳母帶娃出門被拍」老婆傳去年赴美產檢

黃子韜（右）、徐藝洋（左）結婚半年傳秘密生子。（翻攝自微博）黃子韜（右）、徐藝洋（左）結婚半年傳秘密生子。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星黃子韜於2024年8月向女星徐藝洋求婚成功，同年12月登記結婚，由於徐藝洋8月曾被拍到飛美國產檢，因此也遭外界質疑是奉子成婚，雙方沒承認也沒否認。沒想到近日徐藝洋母親與保母抱著一名嬰兒外出意外被拍，網猜測該嬰兒應該就是黃子韜與徐藝洋的小孩。

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徐藝洋母親（上圖左）與保母（上圖右）抱著嬰兒外出被拍，遭疑正是黃子韜與徐藝洋的孩子。（翻攝自微博）徐藝洋母親（上圖左）與保母（上圖右）抱著嬰兒外出被拍，遭疑正是黃子韜與徐藝洋的孩子。（翻攝自微博）

近日中國媒體拍到一名保母抱著嬰兒出現在黃子韜家地下車庫，她下車後與徐藝洋媽媽會合，隨後一起回到黃子韜住處，該名嬰兒推估年齡還不到一歲。

事實上，徐藝洋在去年8月曾被媒體拍到飛美國產檢，加上黃子韜曾在直播中脫口「我平常就陪陪家人、陪陪老婆、陪陪孩……」尚未說到「子」字時突然卡住，緊急改口「陪兄弟」，一連串細節被網友推測其實兩人是因為懷孕才決定登記結婚，而該嬰兒應該就是兩人的小孩。

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