晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

竹北新月沙灣音樂祭卡司揭曉 徐佳瑩 詹雯婷領銜演出

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北新月沙灣海洋音樂祭去年重磅請來小野麗莎優雅獻聲，今夏活動還沒登場，已吸引市民許願、好奇猜想。市公所今天公布陣容，將邀請雙天后徐佳瑩、Faye詹雯婷與新世代創作人Marz23，以Live Band形式帶來演出；今年並首次舉辦「竹北之星」音樂新秀選拔，廣邀在地潛力音樂人共襄盛舉。

超級偶像冠軍的曾昱嘉，今天獻唱《只想聽你說》為新月沙灣海洋音樂祭活動暖場。（記者廖雪茹攝）超級偶像冠軍的曾昱嘉，今天獻唱《只想聽你說》為新月沙灣海洋音樂祭活動暖場。（記者廖雪茹攝）

2025新月沙灣海洋音樂祭「如歌·月牙·潮起沙洲」，將於8月16日登場，超級偶像冠軍、同時也是竹北女婿的曾昱嘉，今在宣傳會上獻唱《只想聽你說》為活動暖場，市長鄭朝方和代表會主席林啟賢、副主席葉信輝，公布演唱會卡司，今年邀請到Faye詹雯婷與新世代創作人Marz23，以及壓軸登場、擁有透潤嗓音的Lala徐佳瑩，將分別帶來各40分鐘Live Band，將浪漫熱情從午後一路延燒至夜晚。

竹北市長鄭朝方（左）說，將邀請「竹北之星」音樂新秀選拔的優勝團隊，與超級偶像冠軍的曾昱嘉（右）在海洋音樂祭上同台聯演。（記者廖雪茹攝）竹北市長鄭朝方（左）說，將邀請「竹北之星」音樂新秀選拔的優勝團隊，與超級偶像冠軍的曾昱嘉（右）在海洋音樂祭上同台聯演。（記者廖雪茹攝）

今年更別出心裁，首次舉辦「竹北之星」音樂新秀選拔。參選資格必須是竹北人並且至少搭配一項樂器的基本條件下，經過初選已有8組入圍，涵蓋了高中生、竹科人，以及加起來約有150歲的不老樂團。6月28日將於水圳公園舉辦決選，優勝團隊即可站上音樂祭舞台，與曾昱嘉同台聯演，唱出屬於竹北的夢想力。

8月16日音樂祭從晚上6點30分起到10點，歡迎大家帶著野餐墊一起來到新月沙灣，迎著熱夏海風，享受音樂饗宴！「竹北好市」下午四點開始，集結在地小農、風格選物、手作品牌與創意美食，讓音樂之外的感官也能盡情享受。

相關新聞：徐佳瑩突揭女人40真實心聲 驚吐：有點破碎的中年婦女

2025新月沙灣海洋音樂祭「如歌·月牙·潮起沙洲」，將於8月16日登場。（記者廖雪茹攝）2025新月沙灣海洋音樂祭「如歌·月牙·潮起沙洲」，將於8月16日登場。（記者廖雪茹攝）

另位於海岸育樂中心的「海洋教室學堂」，則透過海洋廢棄物DIY體驗與教育活動，引導民眾思考環境永續與海洋保育的重要性，活動詳情及報名方式請關注官方臉書。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中