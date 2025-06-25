竹北新月沙灣音樂祭卡司揭曉 徐佳瑩 詹雯婷領銜演出

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北新月沙灣海洋音樂祭去年重磅請來小野麗莎優雅獻聲，今夏活動還沒登場，已吸引市民許願、好奇猜想。市公所今天公布陣容，將邀請雙天后徐佳瑩、Faye詹雯婷與新世代創作人Marz23，以Live Band形式帶來演出；今年並首次舉辦「竹北之星」音樂新秀選拔，廣邀在地潛力音樂人共襄盛舉。

超級偶像冠軍的曾昱嘉，今天獻唱《只想聽你說》為新月沙灣海洋音樂祭活動暖場。（記者廖雪茹攝）

2025新月沙灣海洋音樂祭「如歌·月牙·潮起沙洲」，將於8月16日登場，超級偶像冠軍、同時也是竹北女婿的曾昱嘉，今在宣傳會上獻唱《只想聽你說》為活動暖場，市長鄭朝方和代表會主席林啟賢、副主席葉信輝，公布演唱會卡司，今年邀請到Faye詹雯婷與新世代創作人Marz23，以及壓軸登場、擁有透潤嗓音的Lala徐佳瑩，將分別帶來各40分鐘Live Band，將浪漫熱情從午後一路延燒至夜晚。

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竹北市長鄭朝方（左）說，將邀請「竹北之星」音樂新秀選拔的優勝團隊，與超級偶像冠軍的曾昱嘉（右）在海洋音樂祭上同台聯演。（記者廖雪茹攝）

今年更別出心裁，首次舉辦「竹北之星」音樂新秀選拔。參選資格必須是竹北人並且至少搭配一項樂器的基本條件下，經過初選已有8組入圍，涵蓋了高中生、竹科人，以及加起來約有150歲的不老樂團。6月28日將於水圳公園舉辦決選，優勝團隊即可站上音樂祭舞台，與曾昱嘉同台聯演，唱出屬於竹北的夢想力。

8月16日音樂祭從晚上6點30分起到10點，歡迎大家帶著野餐墊一起來到新月沙灣，迎著熱夏海風，享受音樂饗宴！「竹北好市」下午四點開始，集結在地小農、風格選物、手作品牌與創意美食，讓音樂之外的感官也能盡情享受。

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2025新月沙灣海洋音樂祭「如歌·月牙·潮起沙洲」，將於8月16日登場。（記者廖雪茹攝）

另位於海岸育樂中心的「海洋教室學堂」，則透過海洋廢棄物DIY體驗與教育活動，引導民眾思考環境永續與海洋保育的重要性，活動詳情及報名方式請關注官方臉書。

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