陳怡蓉遭爆「為救夫」隔7年再接戲 幽默打臉醫美診所事業危機

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳怡蓉2016年嫁給「聖緹雅醫療集團」創辦人薛博仁，2018年拍完影集《雙城故事》，便未再推出新作，暫別螢光幕7年。今年3月她出席丈夫醫美集團的春酒活動時稱戲癮上身，透露有意復出拍戲，今卻傳出她想復出其實另有原因，疑似為協助丈夫度過事業難關。陳怡蓉今認了確實有人要跳槽，「對於離開的朋友我們內心給予祝福，祝一路走好喔」，但她指出老公的診所今年要開分店，言下之意就是否認經濟卡關。

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她提到最近最多的工作是診所的「實驗小組」，她說醫生的診所進了許多高端科技儀器，「的確在夜闌人靜時會想起以前拍戲的開心時光，但現在研究如何讓人變美造福世人，好像也不錯」。她最後還補充了「我始終相信好人會有好報，人在做天也在看」，似乎在反諷爆料者。

陳怡蓉（左）和薛博仁結婚多年，感情很甜蜜。（聖緹雅醫療集團提供）

另外，薛博仁所屬的聖緹雅美學今否認經濟出狀況，發出3點聲明，還說「今年即將迎來第七家林口院區開幕」，並以「小編」身份表示，「期待林口店開幕」、「小編也想看闆娘拍戲」，以及「員工力挺一起加油」。而陳怡蓉目前尚未回應。



「聖緹雅醫療集團」律師澄清稿如下：

1. 關於今日本集團之網路傳聞，相關報導多屬臆測，與事實有所出入。本集團始終秉持穩健經營，持續成長發展，股東來自國內各上市公司及知名運動品牌，每年嚴選採購最新高科技醫療設備，致力為顧客提供最專業、安全的醫療美學服務。今年即將迎來第七家林口院區開幕，諸多不實傳言對本集團全體同仁的努力是一種傷害，本集團對此深感遺憾，針對不實謠言將考慮提起訴訟，請勿以訛傳訛。

2. 安珀琢玉始終是我們珍視的品牌之一。過去團隊雖經歷人事異動，我們尊重離開團隊的生涯選擇，也感謝他們曾經的付出與貢獻。目前團隊已重整佈局完成，我們持續穩定服務顧客、拓展全方位醫療照護，專業服務團隊包含創辦人薛博仁醫生、總院長陳振豐醫師、資深皮膚專科宋正宇醫師以及專業精整張元鳳醫生、與貼心團隊一起共同服務貴賓。

3. 至於陳怡蓉女士是否回歸影視圈，純屬其個人生涯規劃，與集團營運無關。本集團支持她在不同人生階段中勇敢選擇，也感謝外界對她與集團的關心。

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