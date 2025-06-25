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娛樂 最新消息

（影音）資深藝人余丹丹過世 白冰冰含淚送別

白冰冰中午在臉書發文，不捨好友、資深藝人余丹丹過世。（翻攝自網路）白冰冰中午在臉書發文，不捨好友、資深藝人余丹丹過世。（翻攝自網路）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（25）日中午左右，資深藝人白冰冰在臉書發文，不捨好友、資深藝人余丹丹過世消息，透露徹夜未眠前往告別式送好友最後一程。

發文中，白冰冰表示與余丹丹是出道時好友，余丹丹生病時怕狀態不好看，婉拒好友們去探病，讓白冰冰留下遺憾，未見好友最後一面。

好友余丹丹過世，白冰冰出席告別式。（翻攝自白冰冰臉書）好友余丹丹過世，白冰冰出席告別式。（翻攝自白冰冰臉書）

白冰冰說，即使昨錄影到半夜，整夜沒睡，還是一早與好友曹金鈴去參加余丹丹告別式，送她最後一程，白冰冰感慨說：「心中滿滿的不捨，家屬很低調，但她過去唱了不少好歌，我覺得不能就這樣無聲無息的走了，希望大家可以緬懷她。」

童星出道的余丹丹，5歲開始唱歌一生演過不少歌仔戲，曾與李如麟歌仔戲團、唐美雲歌仔戲團合作，唱紅〈總是為著愛〉、〈憶戀思景〉等紅極一時歌曲，也曾參與連續劇《草螟弄雞公》的演出。

相關影片：〈影片取自白冰冰臉書，如遭移除敬請見諒〉

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