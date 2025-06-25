Albee曾脫口「劈腿出軌不等於渣」！網痛斥：道德敗壞

賀瓏（左）與Albee鬧出緋聞。（翻攝自臉書、IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕脫口秀主持人賀瓏23日遭所屬經紀公司薩泰爾娛樂終止合約，接著賀瓏發文證實已故喜劇演員天殘是他的前女友，兩人交往6年後和平分手，但女方友人卻跳出爆料稱，賀瓏曾在背後羞辱天殘的身材，且在分手1週後就有了新歡。事實上，賀瓏在分手75天後，就被目擊與女星Albee親密同遊日本。對此，Albee否認感情重疊，強調是在賀瓏分手後才有密切往來，有網友翻出Albee曾在IG上回覆網友提問時說「劈腿出軌不等於渣」，痛斥她簡直是「道德敗壞」。

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Albee曾在回覆網友提問時脫口「劈腿出軌不等於渣」。（翻攝自IG）

Albee曾2022年10月時在IG以問答對話框與網友互動，其中有名網友問她「朋友劈腿或是感情很渣你還會跟他當朋友嗎？」，Albee當時回應，「首先你要先定義渣是什麼，我不認為劈腿或是出軌等於糟糕的人耶，有時候愛情就是愛捉弄人呀，讓你左右為難都很喜歡怎麼辦，而且有些人優秀到清楚表明自己非單身，還是有人心甘情願當小三小四小五啊」，她認為是感情為當事人的事，別人不能插手，一席話現在看來格外諷刺。

該畫面也被網友翻出痛斥，「這是什麼道德敗壞的話」、「劈腿還不渣，是家暴才渣嗎」、「所以她也是對方表明非單身，甘願當小三嗎」。

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