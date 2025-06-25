蔡阿嘎再出招！砸錢讓員工出國拍MV 點閱最高加碼發獎金

網紅蔡阿嘎推出全新企劃「員工分組出國拍MV」。（翻攝YouTube）

〔記者胡御柔／台北報導〕網紅蔡阿嘎不只影片好笑、對員工更是出手大方，年終獎金、員工旅遊樣樣沒少，被網友封為「佛心老闆」。先前他就曾讓員工出國拍Vlog，現在更進一步推出全新企劃「員工分組出國拍MV」，旅費由公司全額贊助，還加碼宣布，點閱數最高的隊伍，每人可獲得1萬元獎金！

這回員工共分成三組，巧合的是三組都選擇前往日本拍攝，超符合蔡阿嘎本人「日本控」，不僅讓員工自由發揮創意、實戰拍攝，還能順便享受一趟小旅行，可謂一舉數得，而蔡阿嘎看完三組作品後，驚艷直呼「比剪我的片還認真！」，無論是剪接節奏、劇情設計還是彩蛋細節，每組都使出渾身解數，但阿嘎也發現，搞笑的是三部MV裡竟然都出現草莓蛋糕，開玩笑問「這是什麼梗嗎」。

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蔡阿嘎也在社群幫員工大力宣傳MV，影片分別於三天連續上架，截至目前為止，第一組上架19小時即衝破18萬點閱，今晚第二組作品即將登場，明天則由第三組壓軸出擊，激烈對決一觸即發！

前導片+幕後花絮

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第二組：

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