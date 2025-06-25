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娛樂 音樂

「金」厲害！Energy千片金箔打造黃金布景 邀日團Avantgardey編舞家助陣

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy近來喜事不斷，除了上週在hito流行音樂獎勇奪5大獎，另外6月28日金曲獎典禮上也要當引言人，並期待入圍兩項金曲獎可以得獎。而新歌《High 5》MV已上線，新舞蹈又成為話題。

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Energy新歌MV現場出現噴射火柱。（相信音樂提供）Energy新歌MV現場出現噴射火柱。（相信音樂提供）

這次Energy的《High 5》MV斥資百萬製作，再度邀請《Here I Am》MV導演Ares Wu執導，並找來美國街舞拍攝權威Vibrvncy團隊掌鏡拍攝舞蹈畫面，兼具動感與美學，特別的是，還邀請到日本享譽全球的舞團Avantgardey製作、編舞家akane設計編排舞蹈，對體力是更大挑戰。

Energy拍MV出現的黃金六角形布景，是用金箔純手工打造。（相信音樂提供）Energy拍MV出現的黃金六角形布景，是用金箔純手工打造。（相信音樂提供）

去年Energy與Avantgardey曾在金鐘獎典禮上合作演出，這次Energy則和該團的編舞家合作，書偉談到：「這支舞有點像有氧，《星期五晚上》是體力的考驗，《High 5》是考驗心肺！」之前是16蹲成話題，這次Energy在MV裡的28種走位同樣充滿考驗。

Energy（後排）新歌MV邀請到日團Avantgardey的編舞家幫忙編排舞蹈。（相信音樂提供）Energy（後排）新歌MV邀請到日團Avantgardey的編舞家幫忙編排舞蹈。（相信音樂提供）

Energy新歌MV另一亮點則是現場出現的黃金六角形布景，是由1000片金箔純手工打造的，視覺上更閃亮吸睛。

Energy的新歌MV耗資百萬打造。（相信音樂提供）Energy的新歌MV耗資百萬打造。（相信音樂提供）

日前Energy已宣布將於9月6、7日在高雄巨蛋舉辦「ALL IN 全面進擊」演唱會，門票將於6月26日下午1點在拓元售票系統開賣。

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