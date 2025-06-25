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娛樂 最新消息

馬兆駿、翁孝良拿金曲貢獻獎 蕭煌奇用歌聲致敬音樂人

〔記者林欣穎／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮將於6月28日於台北小巨蛋隆重登場，今（25）日釋出特別貢獻獎表演嘉賓，此次拿貢獻獎的音樂人分別是「馬爺」馬兆駿及翁孝良。

巫啟賢將獻唱馬兆駿的作品，為老友獻上最深的敬意。（台視提供）巫啟賢將獻唱馬兆駿的作品，為老友獻上最深的敬意。（台視提供）

馬兆駿是華語流行音樂的重要推手，無論創作、製作或對後輩的提攜都有深遠影響，當天的獻獎人巫啟賢動容表示：「他獲得這個獎實至名歸，能為他獻獎我感到非常榮幸。」典禮當天他也將獻唱馬兆駿的作品，為老友獻上最深的敬意，巫啟賢透露，在接下主辦單位邀約後，和馬兆駿的家人有過多次交流，並表示大家都對馬兆駿有無限的懷念，這次演出巫啟賢將會遵循馬兆駿的諄諄教誨：「老老實實、誠懇地為他唱歌。」

蕭煌奇擔任表演嘉賓。（台視提供）蕭煌奇擔任表演嘉賓。（台視提供）

已經榮獲四座台語歌王獎座的蕭煌奇，今年憑藉專輯《沒事的》問鼎「最佳華語男歌手獎」，將以表演嘉賓的身分向翁孝良致敬，蕭煌奇分享從小便常聽翁孝良的作品：「翁老師的歌總是充滿正面力量，每次唱起心裡都是滿滿的溫暖。」並表示能受邀參與這場演出非常榮幸，儘管已有過豐富舞台經驗，仍坦言壓力不小：「我最害怕現場表演沒有NG重來的機會，要把最完美的演出呈現給觀眾，對我來說也是一個挑戰。」更笑說可能需要半夜加班把歌詞背得滾瓜爛熟，至於當天的演出形式，蕭煌奇則表示想暫時賣關子，笑說：「大家6月28日就會知道了！希望能透過這次的演出，把翁孝良老師的正面能量傳遞出去，感動更多人。」

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潘越雲將與齊豫合唱翁孝良經典作品《夢田》。（台視提供）潘越雲將與齊豫合唱翁孝良經典作品《夢田》。（台視提供）

與齊豫合唱翁孝良經典作品〈夢田〉的潘越雲，則將擔任獻獎人，她感性表示：「以往總是以歌手身分站上舞台，這次是為一位優秀音樂人獻獎，我的心中充滿無限的尊崇與敬意。」她也提到：「翁孝良老師一生低調耕耘，用無數樂章點亮台前璀璨奪目的星光，滋養了華語音樂的生態。」言語間透露出對翁孝良的深切敬意，而談及經典〈夢田〉已傳唱四十年仍受到不同世代喜愛，潘越雲認為，這正展現了音樂跨越時代的力量：「流行音樂是時代文化基因裡不可或缺的一部分，經典作品可以跨越世代，因為它最終觸及的是人最本質的情感。」她也相信，經典不會被時間消弭，而會不斷新生。

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