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娛樂 電視

唐美雲挑戰馬國40度熱浪 揭「汗灑檳城」內幕：妝還沒上就滿臉紅

〔記者李紹綾／台北報導〕唐美雲近來事業、課業兩頭燒，前腳才剛在政大EMBA當學生，後腳便飛到馬來西亞檳城的麗澤小學，於6月20日三校聯合的歌仔戲推廣活動裡披上教袍，帶領400多位學生與40位老師感受《三岔口》、《遊湖借傘》與《驚變》的戲曲之美。

唐美雲帶領40位演職人員到馬來西亞進行文化外交。（唐美雲歌仔戲團提供）唐美雲帶領40位演職人員到馬來西亞進行文化外交。（唐美雲歌仔戲團提供）

原本唐美雲預期高年級學生較能感受歌仔戲的魅力，結果沒想到低年級的參與度與專注度反而是最高的，無論是精彩的劇情或刺激的武打，都能在第一時間聽到他們發自內心的驚呼聲與掌聲。

唐美雲歌仔戲團再次將歌仔戲體驗與教學帶入馬來西亞校園。（唐美雲歌仔戲團提供）唐美雲歌仔戲團再次將歌仔戲體驗與教學帶入馬來西亞校園。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲開心表示：「學生們真的太可愛、太熱情了！也因為舉手體驗的人數太過踴躍，所以我們只好將互動教學從台上移到台下，結果分批體驗還是無法滿足大家的熱情，最後乾脆全體師生一同參與，現場宛如在練習校際聯合大會操，也意外地讓互動環節升級為臺馬文化同樂會。」

唐美雲歌仔戲團再次將歌仔戲體驗與教學帶入馬來西亞校園。（唐美雲歌仔戲團提供）唐美雲歌仔戲團再次將歌仔戲體驗與教學帶入馬來西亞校園。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲歌仔戲團自2017年起便連續受到「喬治市世界文化遺產機構」之邀請，呈演過《添燈記》、《薛丁山與樊梨花》、《花田錯》、《白蛇傳》、《天鵝宴》與《曲判記》等經典大戲，並得到主辦方、媒體與觀眾的熱烈迴響。扣除疫情影響，今年是第六次應邀參與「喬治市入遺產紀念慶典」，並於6月21、22日在擁有120年歷史的一級古蹟龍山堂邱公祠為觀眾帶來弘揚孝道的《哪吒傳》與《華山救母》，而半戶外的古老戲台更是完全復刻了早期欣賞歌仔戲的懷舊氛圍。

唐美雲歌仔戲團在馬來西亞檳城帶來經典好戲《哪吒傳》。（唐美雲歌仔戲團提供）唐美雲歌仔戲團在馬來西亞檳城帶來經典好戲《哪吒傳》。（唐美雲歌仔戲團提供）

為了呈現最完美的演出，唐美雲冒著當地的酷暑熱浪，親自帶領40名演職人員進行彩排與演出，即使準備了帽子、洋傘、毛巾、冰涼噴霧等防曬用品，依然止不住汗水如瀑布般滑落，每張臉不用畫妝就已經紅光滿面，特別考驗演員們身著戲服又唱又打的耐力。唐美雲表示：「高溫烈日是馬來西亞夏季的特產，即使白天時段也很少看到當地人行走在路上，而我們卻反其道而行，挑戰戶外長時間的彩排與演出，真的是名符其實的『烤』驗。」

唐美雲歌仔戲團在馬來西亞檳城帶來經典好戲《哪吒傳》。（唐美雲歌仔戲團提供）唐美雲歌仔戲團在馬來西亞檳城帶來經典好戲《哪吒傳》。（唐美雲歌仔戲團提供）

最令人感動的是觀眾比天氣還要熱情，在開演前一個半小時，會場外面就已經排起長長的人龍，因為新舊戲迷都清楚每年爆棚滿座的盛況，即使氣溫高到讓人快要蒸發，仍不約而同前來搶占最佳的觀戲位置。世遺機構總經理洪敏芝博士表示：「天氣很熱，但我們的電話線更熱，演出票卷早早就索取一空，所以我們的任務不是宣傳，而是負責安慰手腳比較慢的戲迷可以現場候票或明年請早。很感謝唐美雲歌仔戲團的旋風魅力，每年高品質的演出都讓檳城的文藝指數沸騰起來，我們已經迫不及待開始規劃明年度的邀約。」

唐美雲藉由戲曲身段體驗教學，讓老師們也更加了解台灣傳統歌仔戲之美。（唐美雲歌仔戲團提供）唐美雲藉由戲曲身段體驗教學，讓老師們也更加了解台灣傳統歌仔戲之美。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲藉由戲曲身段體驗教學，讓學生了解台灣傳統歌仔戲之美。（唐美雲歌仔戲團提供）唐美雲藉由戲曲身段體驗教學，讓學生了解台灣傳統歌仔戲之美。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲歌仔戲團此趟特別安排哪吒大鬧東海，以及沉香劈山救母的故事，讓重視孝道與親子關係的海外觀眾深有共鳴，整整兩個午后時光，龍山堂邱公祠都迴響著掌聲與叫好聲。唐美雲在謝幕時感性地說道：「語言是文化的根基，戲曲則是傳播的媒介。很感謝文化部與相關單位的支持，讓臺灣最道地的戲曲藝術能在國際發光發熱，而世遺機構貼心的安排與協助更是活動圓滿的關鍵，也再次證明在熱情的面前，熱浪也得甘拜下風。」

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