（影）昔傳「心臟病死訊」 哈林親曝真相怒提告 鬆口身體近況

〔記者林欣穎／台北報導〕「哈林」庾澄慶睽違11年重返棚內綜藝節目，接下公視新節目《哈！真相大白了》，節目與事實查核中心合作，鎖定現代人最常碰到的「真假資訊」破除謠言，今（25）日舉辦記者會，卜學亮、彭小刀、周予天、文姿云、游宇潼等人出席相挺，還送上球棒意欲哈林「強棒」出擊。

《哈！真相大白了》上檔記者會 周予天、卜學亮、庾澄慶、彭小刀（記者潘少棠攝）

哈林提到當時接到節目邀約就對題材很感興趣，至於自己聽過最荒唐的假消息，就是曾有網路討論「哈林跟庾澄慶長很像」，哈林直呼這句話傳超過10年了，「不曉得是被當梗，還是真的有人還分不清楚。」

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《哈！真相大白了》上檔記者會，圖為庾澄慶（記者潘少棠攝）

哈林也說自己之前曾被傳過烏龍死訊，他在2014年因胸悶、心悸等，曾接受心臟微創手術，術後復原狀況良好，沒想到兩年前，YT影片竟出現他因心臟病發作病逝消息，他今再次強調自己活得很好，但當時看到死訊影片稍感不爽，透露有去提告，不過製作該影片的是國外網站，最後還是沒能告成。

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有感年紀增加，哈林每兩年都會做健檢，也說身體的指數都還不錯，游泳騎車之餘會做重量訓練、維持肌力，他的心臟狀況也都良好，現在運動都很正常，「有些指標定下來，體重69、體脂19％，內臟脂肪9，就利用運動跟飲食控制完成目標。」

至於《騎吧！哈林小隊》是否會有第二季？哈林強調自己也在等候通知，「製作單位壓力也大，因為工程浩大、製作費用高，如果又不在台灣拍，整個內容規劃，還要先去探路，還有語言要克服，製作單位比我們傷腦筋。」，他也說雖然樂見第二季誕生，但如果沒辦法做得比第一季好，認為還不如停於此留一個美好回憶。

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