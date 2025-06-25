修杰楷吊鋼絲腿軟大喊「錢難賺」 氣爆逃命丟包夥伴：主角不能領便當

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷近期斜槓，開設YT頻道《修TIME》，最新一集帶大家一探武打戲拍攝背後的前置預備訓練。

修杰楷在《修TIME》參訪武打戲，拍攝背後的前置預備訓練。（修TIME提供）

不論是彈跳板、武打對戲動作，或是在空中吊鋼絲，修杰楷每樣考驗都欣然接受。沒想到其中突破氣爆的煙霧救人的橋段，他不按牌理出牌的丟下夥伴，開玩笑說：「我是主角，還不能領便當！」在與武術指導的武打戲碼中，充分的展現出實力派演員快速的學習能力，但沒想到畫風一轉，打贏後的修杰楷反因鬆懈被偷襲倒地，有著反差的逗趣感。

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修杰楷在《修TIME》參訪武打戲，拍攝背後的前置預備訓練。（修TIME提供）

體驗吊鋼絲時，速度快到修杰楷表示還來不及害怕就結束了，甚至貌似有腿軟站不直的囧樣，對比開拍前的信誓旦旦，又被製作單位吐槽：「你剛剛不是很怕，有鏡頭就裝鎮定」，如此辛苦的體驗讓修杰楷感嘆：「錢好難賺！」

修杰楷在《修TIME》參訪武打戲，拍攝背後的前置預備訓練。（修TIME提供）

修杰楷也藉此機會分享拍戲背後的辛苦及武術指導的重要性，除了鏡頭、借位、力度等等要設計，就連穿著護具都有一番學問，如何兼顧藏在衣服裡的美感以及確實能保護到身體，開拍前所有縝密的計算與排練都是為了追求戲劇的張力與演員們的安全。

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