蔡依林爆乳擠爆鮮紅馬甲 DIY全靠自己給予快感

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林發片倒數，第二波單曲《DIY》 將在27日 零點在全球數位音樂平台上線，這首歌由天后親自作詞，以「身體」為命題寫下愉悅宣言，承襲首波《Pleasure》對慾望的召喚，回應對自身內在的渴望。

Jolin大方分享：「《DIY》是覺醒的引言，讓人察覺自己的身體喜歡如何被對待，因為現實裡，身體的訊號往往被忽視或扭曲，無論害羞或恐懼，都要誠實且勇敢地面對。」

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歌詞中反覆出現的「DIY」三個字，宛如咒語般，隨著「Do it yourself」的呼喊與強烈的重拍節奏，彷彿進入一場引發內在力量的儀式，直擊每個人最真實的內心需求。

這首歌深入探索「身體」與「慾望」的關聯，擺脫情愛束縛，勇敢表達內心渴望，單曲封面驚豔展現對慾望、美感與力量的詮釋。

蔡依林推出新歌《DIY》。（凌時差提供）

只見Jolin身著一襲鮮豔血紅馬甲，慵懶地躺在同樣充滿挑逗氛圍的鮮紅膠床上，而床底好幾雙急欲衝出的情慾之手，帶著無法抑制的張力，瞬間引爆視覺震撼，呼應了《Pleasure》MV中經典的「原罪之牆」。

Jolin親筆寫下女性角度的慾望語言，靈感源於過去關於「慾望」多為男性觀點，她期望透過創作表達不同視角，《DIY》是一首自我覺醒的歌曲，讓人意識到自己身體的需求，並學會如何珍惜與聆聽這些需要。

Jolin提到：「在現實中，身體的訊號常被忽略或扭曲，無論害羞還是恐懼，都必須勇敢地誠實面對。」歌詞的「把肯尼丟一邊」，更隱喻著身為女性的「芭比們」都要開始學會自愛，成為自己身體的主人。有如身為女性對自我再開發的序章，回歸與身體的對話。

Jolin表示：「當你知道自己要什麼，就像把力量握在自己手中。」不必仰賴他人給予快感，也不再取悅誰的凝視，這首歌邀請人們真實地面對自己的渴望，表達出最直覺的本能與生而為人最真實的嚮往。

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