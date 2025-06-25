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娛樂 最新消息

SUGA道歉捐錢都沒用 韓網友緊咬酒駕上KBS請願限制演出

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕BTS防彈少年團成員SUGA退伍後，6月23日才因與韓國世福蘭斯醫院將設立一「閔玧其治療中心」9月即將完工登上新聞，該治療中心以支持自閉症譜系障礙患者的治療和社會自立，引起不少網友及大眾的關注，網友評價兩極化。

BTS防彈少年團成員SUGA因酒駕電動滑板車事件挨罰，形象大傷。（翻攝自網路）BTS防彈少年團成員SUGA因酒駕電動滑板車事件挨罰，形象大傷。（翻攝自網路）

在SUGA捐款的消息曝光後，許多網友也紛紛對於他先前的酒駕爭議釋懷不少，雖然酒駕事實，但SUGA不僅一口氣捐贈了50億韓幣，更親自參與許多計畫及活動，獲得不少正面支持，但韓媒《Newsen》６月24日卻指出在KBS官方網站的觀眾中心留言板上出現了一則名為「關於SUGA酒駕罰金刑事處分的請願」並要求SUGA限制出演的請願文。

在該請願文中，請願人呼籲KBS召開「節目出演規制審查委員會」，針對因酒駕引發爭議的防彈少年團SUGA進行審議並決定是否予以懲處。

請願人並指出：「酒駕是一種可能對他人造成直接危害的重大犯罪行為，SUGA作為對青少年有極大影響力的公眾人物，若仍能照常出現在節目上，恐將削弱社會對酒駕等重罪的警覺心。」

雖然事件發生當時，KBS當時以案件調查結果尚未出爐為由，並未召開審查委員會，但請願人表示：「如今SUGA已於2025年6月21日正式退伍，且於2024年9月27日確定被處以1500萬韓元罰金，應儘速召開委員會，做出公平迅速的處置，以維護觀眾信任並履行公共廣播的社會責任。」

但根據KBS於6月24日的回應，目前尚無關於SUGA懲處的相關公告。截至6月24日下午4點30分，該請願已有200多人同意，若一個月內達到1000人附議，KBS須給予回應。

不過，不少支持SUGA的網友認為，當時SUGA只是騎有座椅的電動滑板，時速很慢的滑到住宅社區大門口，停車時跌倒，被正在巡邏的警察關心酒測，並開罰確定，但他已多次道歉，認錯承擔，現在則是被「某些惡意」放大檢視。

由於KBS一向會對涉及違法或不道德行為、引發社會爭議的藝人實施出演限制，過去因酒駕而被暫停出演的藝人包括已故金賽綸、演員郭度沅、歌手金浩中等人。

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