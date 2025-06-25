父債子還？憂「學長」林柏宏像張韶涵被逼「離台」 網紅揭當兵實錄兼打閃兵仔

〔記者陳慧玲／台北報導〕形象良好的林柏宏突遭親友爆料指控，捲入父債風波，昨晚他也親自發文解釋，已為父母償還多筆債務，並稱「上一代的金錢糾紛，我無法了解實情也無力參與。」這次事件，也引起網友熱烈討論「父債子還」是否合理？網紅鬼才阿水也針對此事提出他的觀點，並透露和林柏宏曾是當兵時的學長、學弟關係。

林柏宏捲入父債風波。（資料照，記者胡舜翔攝）

鬼才阿水發文談到：「看到有親戚向媒體表示要他（林柏宏）負（父）債子還，我是覺得挺莫名的。」他還提到，當年張韶涵就是因為被親戚不斷攻擊，最後離開台灣，「我不想再看到這種事情發生，同時也想起了當兵時的事情。」

請繼續往下閱讀...

過去歌手張韶涵曾爆出遭母親背叛，傳出遭母親捲走上億金錢，事後還向媒體爆料，指稱她棄養等等，她成了親戚批評對象，她也在受訪時說過：「母女緣分已盡，無法強求。」

張韶涵。（資料照，記者王文麟攝）

至於鬼才阿水想起的當兵往事，主要是林柏宏和他都曾在東引當兵，林柏宏是學長，在林柏宏快要退伍前，他去詢問工作交接相關問題，都得到很好的回應，鬼才阿水說：「他也很是認真跟親切的去交接相關工作，所以我對他印象是很好的。」

另外鬼才阿水還提到，林柏宏無論對長官或是菜鳥學弟都很有禮貌，「一般的老兵在待退時心態都很懶散，至少我到最後一刻都看到他戰戰兢兢在自己的工作上，後來我直到退伍才明白，那是多麼可貴的特質。」

最後鬼才阿水不忘揶揄前陣子演藝圈爆出的藝人閃兵事件，他說：「不講別的，我們在一線東引島當兵一年，就都屌打那些閃兵的啦。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法