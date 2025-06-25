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娛樂 電視

《零日》總統受訪遇恐攻！講述中對台侵略 蔡英文喊話：一定要成功

〔記者蕭方綺／台北報導〕台劇《零日攻擊》以中國對台灣侵略為題材，將於8月2日起播出。今推出正式預告，一開場，「Janet」謝怡芬飾演的總統在受訪時遭遇恐怖攻擊，背後大樓爆破巨響，現場一片驚慌。後續接連出現，戴立忍驚見馬路上湧現戰車及軍備車，陳妤在直播時突遇駭客，連俞涵播報新聞「全台網路斷訊已經超過24小時」，楊大正則緊急調查飛彈來襲的影片是真或假。

Janet（前）在《零日攻擊》飾演台灣總統。（牽猴子提供）Janet（前）在《零日攻擊》飾演台灣總統。（牽猴子提供）

另外，高橋一生、水川麻美、杜汶澤、莊凱勛、鄭有傑、謝章穎、藍葦華、李冠毅等演員陣容一一現身，全都置身街頭暴動、武力攻擊、槍林彈雨等各式惶恐之中，凸顯影集一再呼籲的：「攻擊日倒數」已經開始。

Janet（中）在《零日攻擊》飾演的總統遭遇恐攻。（牽猴子提供）Janet（中）在《零日攻擊》飾演的總統遭遇恐攻。（牽猴子提供）

本劇未演先轟動，5月率先於哥本哈根民主高峰會進行世界首映，同場不只蔡英文前總統為零日團隊加油打氣：「一定要成功。」高峰會上世界各地國際政要皆寄予關注，烏克蘭人看了直呼：「如果烏克蘭戰前有拍這樣一部戲就好了。」更有香港人看完潸然淚下。

高橋一生去年來台拍攝《零日攻擊》。（牽猴子提供）高橋一生去年來台拍攝《零日攻擊》。（牽猴子提供）

《零日攻擊》將於8月2日起，每週六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月15日首播3集後同步上架；8月16日起，每週六CATCHPLAY+ 台灣、印尼上架；8月24日起，民視晚間10點播出。

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