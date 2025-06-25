四葉草來了！相隔5年打卡台北 怕大家不認識她先做這件事
四葉草相隔多年再次來台，先去吃燒烤美食。（翻攝自IG）
〔記者陳慧玲／台北報導〕28歲的馬來西亞歌手「四葉草」朱主愛來台灣了，先在台北吃燒烤並在社群打卡，她談到：「上次來到這裡已經是5年了！你敢信嗎？」不少網友留言歡迎她來台北玩。
四葉草怕大家不認識她，先播放歌曲讓大家複習。（翻攝自IG）
四葉草成名曲是10年前推出的《好想你》，這首洗腦歌曲是黃明志為她創作，她個人演唱版本在YouTube點擊超過6581萬次，另外和黃明志合唱版本則有2783萬次，總點擊超過9300萬次。
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四葉草的洗腦歌曲《好想你》曾在台北圓山飯店前取景。（翻攝自YouTube）
太久沒來台北，四葉草也擔心有些人忘了她是誰，先在社群分享多首她唱過的歌曲，笑說：「你可能不認識我，但你一定聽過我的歌。」有粉絲說，幼兒園的時候超喜歡四葉草的《好想你》，四葉草笑回：「嗯，也不是不可能。」不少網友則敲碗，這次四葉草來台北，希望有機會聽到她在台灣開唱。
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