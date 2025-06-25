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賀瓏Albee「何時訂好日本機+酒？」風向一面倒 難的是這點

賀瓏（左）與Albee鬧出緋聞。（翻攝自臉書）賀瓏（左）與Albee鬧出緋聞。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕脫口秀主持人賀瓏23日因「理念不合」，遭所屬經紀公司薩泰爾娛樂終止合約，接著，賀瓏就發文坦承，已故喜劇演員天殘是他的前女友，兩人交往6年後和平分手，但女方友人跳出爆料稱，賀瓏曾在背後羞辱天殘的身材，且在分手1周後就有了新歡。事實上，賀瓏在分手75天後，就被目擊與女星Albee親密同遊日本。引起不少網友好奇，賀瓏和Albee是何時訂好日本機票住宿？畢竟身為藝人，一定要先喬日期。

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一名網友在Dcard發文提到，「實在滿好奇工作應該很繁忙的賀瓏、Albee，要在多久之前就一起規劃好雙方都可以出國的空閒時段、以及多久前就訂好了機票、住宿的」，Albee在昨（24）日的聲明中表示，與賀瓏在前2年共事時，除了工作幾乎沒有來往，那怎能在短短2個月就進展到一起出國呢？原PO忍不住嘲諷，「就先不論可以一起出國的感情是什麼時候產生的囉，還真的是旅遊規劃大師，值得學習」。

貼文發出後，風向卻一面倒，大多網友認為，「去日本如果沒有特別安排行程，基本上應該是想飛就飛，到當地再找住的地方，其實也不成問題」、「日本而已，前一天買都可以」。不過也有許多人贊同原PO的觀點，「難的不是買機票，而是喬時間、喬行程」、「畢竟是藝人，應該都會事先喬好時間」。

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