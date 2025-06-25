女星撞臉陳大天「被問閃兵題」 潘若迪遭誤認動力火車反應曝

〔記者林欣穎／台北報導〕中天綜合台《同學來了》明（26）日播出「他們到底誰是誰？這些明星竟然都有張明星臉」，藝人劉樸撞臉很多大明星，很多人說她長得很像宋茜、倪妮、陳庭妮，還自曝被說跟陳大天有夫妻臉，還會被問「有沒有當兵」。

劉樸被說與陳大天有夫妻臉。（中天提供）

劉樸還被說像韓星李洙赫，「可是我覺得被說像以上明星，節目播出後我可能會被罵，但我現在要說像的這個人，應該沒人會罵我，反而還會同情我。」在場來賓聽了一陣討論，劉樸見沒人猜出便公布：「大家都說我跟陳大天有夫妻臉，但很煩的是因為最近蠻尷尬的，大家遇到我都會問我『妳有沒有當兵』，還有他被說像香蕉，所以我像陳大天等於我也像香蕉？」主持人阿Ken聽完忍不住笑說：「妳不要自甘墮落。」劉樸則苦嘆：「像香蕉還比較好，至少他還有工作。」

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劉樸還被說像韓星李洙赫。（中天提供）

潘若迪扮演國際巨星席琳狄翁得到本尊認同：「她按了我的（社群貼文）讚之外，還希望我可以去拉斯維加斯跟她一起工作，還有去年有17場尾牙都要我扮席琳狄翁。」他扮演的電影角色「壞皇后」也大受好評：「我應該會先去美國迪士尼樂園扮壞皇后，迪士尼有特別認證我，因為要有他們的認證，我才能扮壞皇后。」

潘若迪扮演國際巨星席琳狄翁得到本尊認同。（中天提供）

潘若迪還很常被誤認成《動力火車》的顏志琳：「曾經有碰到他的粉絲來找我簽名，我簽我的名字，結果他直接把我的名字塗掉。」同場來賓蘿莉塔聽了也說自己經常被誤認成徐若瑄：「有一次我走在路上還被路人狂追過來要簽名，去夜店被請酒也是因為他們誤會我是徐若瑄。」不料這話讓全場來賓都聽不下去，甚至還有來賓吐槽他跟逸祥長得比較像。

林柏妤和蘇晏霈像到被邀請飾演雙胞胎之外，連家人都會把她們認錯：「我哥在美國工作，有天我剛睡醒，訊息就一直在響，打開一看，發現是我哥傳訊息給我說『恭喜妳接到新角色，而且還是八點檔女主角耶』！我就說那是蘇晏霈。」

而自稱「台灣孔劉」的梁赫群，其實長得比較像邵大倫：「有一次我去北海岸出外景，有阿公阿嬤看到我很高興要找我拍照，還一直說『好喜歡聽你唱歌喔』，我想說居然會有人喜歡我唱歌？後來我才知道是邵大倫。」

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