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娛樂 最新消息

賀瓏爆感情紛爭 舊愛昔開嗆：祝你GG爛掉

賀瓏爆出情感風波。（資料照，記者陳逸寬攝）賀瓏爆出情感風波。（資料照，記者陳逸寬攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕脫口秀主持人賀瓏宣布與薩泰爾娛樂終止合約，並認了已故喜劇演員「天殘」翁芝瑩是他前女友，2人交往6年後和平分手。賀瓏與天殘分手75天後，被目擊與女星「Albee」范乙霏同遊大阪且兩人舉止親密，對此，Albee昨發出聲明，強調絕無介入他人感情。

相關新聞：賀瓏感情風波毀工作？中廣證實「他會繼續主持」

而曾與賀瓏交往過的喜劇演員龍龍，2人分手後也鬧得不愉快，有網友翻出去年賀瓏因歧視身障人士遭炎上，當時龍龍曬出2019年片段發文暗酸：「只有魯蛇會靠貶低別人讓自己好過，跟我前男友一樣。」並標註前男友、分手分的好。

賀瓏舊愛龍龍。（翻攝自龍龍的沒梗人生臉書）賀瓏舊愛龍龍。（翻攝自龍龍的沒梗人生臉書）

在回顧影片中，龍龍在台上吐露分手原因，表示對方要她在夢想和愛情間做選擇，她選擇夢想，前男友卻回：「妳劈腿對不對？」令龍龍傻眼回：「聽不懂人話啊！祝你GG爛掉。」影片中龍龍沒有指名道姓，但大家都知道她說的人就是無緣前男友賀瓏。

雖未直接點名，但網友仍秒懂。

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