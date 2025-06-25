KID談父愛與親情崩潰落淚！喊「兒子第一次這樣抱我」

KID在談話節目中分享與兒子的故事竟感動落淚。（翻攝YouTube）

〔記者胡御柔／台北報導〕藝人「KID」林柏昇近日登上知名談話節目《百靈果》，回顧自己從《Circus》出道時的瘋狂過往，也談及與父母之間關係的轉變，以及成為人父後的情感變化，讓不少網友看完感動直呼：「KID真的變成熟了！」、「以前對他印象很瘋，現在完全改觀了！」

節目中，KID坦言，過去與父母的關係並不親近，甚至曾有情緒：「為什麼我努力賺錢，卻要替他們還債、處理所有的事情？」但某次他發現爸爸會默默看完自己上傳的每一支影片，這份沉默的關心讓他瞬間釋懷，也徹底放下心結。

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KID也透露，自從當爸後情緒變得格外敏感，還笑稱自己現在「看親情戲都會哭」。他分享一段特別的回憶：日前在綠島騎車載兒子，因風沙太大，兒子不適轉過身來抱住他。他瞬間情緒潰堤，對老婆哽咽說：「他從來沒有這樣抱過我。」說到這段時，他在節目上又忍不住泛淚。

此外，他也自爆，兒子打第一針預防針時，自己竟然哭得比小孩還慘，現場笑淚交織，展現從男孩轉為父親的溫柔轉變，圈粉無數。

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