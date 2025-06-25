具俊曄遇暖心粉絲 「謝謝你讓S幸福」網全淚崩

〔記者王靖惟／台北報導〕女星大S（徐熙媛）今年2月離世後，近日有網友稱他目擊小S（徐熙娣）在首爾江南高級飯店現身，形容他看到的小S非常憔悴，身材也明顯變瘦，「瘦到衣服都撐不起來」而大S丈夫具俊曄則傳出準備在金山置產長伴大S，但身影消瘦令人擔心。

具俊曄思念大S導致身影消瘦，粉絲們很擔心，特地傳達暖心韓文訊息。（翻攝自IG）

根據《娛樂星聞》報導，有名粉絲lydiachen_jolly分享日前搭機返台時，意外遇上具俊曄同排搭機，特別在手機上打了一段暖心韓文訊息遞給他，內容表示「不好意思打擾了，我是您和大S的粉絲，謝謝你讓S幸福，請您好好吃飯、好好睡覺、保持健康。」

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粉絲透過網路翻譯傳遞安慰與加油，獲得具俊曄溫暖致謝，粉絲表示具俊曄看完輕拍她的肩膀回應：「真的很謝謝。」上萬網友瘋狂按讚，許多粉絲感動淚崩，不少人都因為這段文字紅了眼眶，留言表示：「謝謝你替我們表達心裡的話」、「希望姊夫能真的好好的」，「這真的是姐夫現在需要的鼓勵打氣」。

另外也有不少人也留言祝福小S與S媽能夠振作，早日恢復元氣，大家等待小S回歸，千萬不要再瘦下去了。

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