藝人不是提款機！ 曹西平抱屈喊活著真辛苦
資深藝人曹西平。（翻攝自曹西平臉書）
〔記者林南谷／台北報導〕「藝人真的很可憐，不紅沒有人提起你，紅了就把你成年往事拿出來說」，今（25）日透早，資深藝人曹西平感嘆藝人要爬多久才有這個知名度，但在外工作受了多少氣，有人知道嗎？
曹西平在臉書發文表示，你們都以為有知名度就可以賺大錢，想說藝人都賺很多錢，「但現在什麼時機，一部戲可以賺多少錢，少得可憐（空有名氣根本沒有錢）」，他說，藝人不是家裡的提款機，藝人自己也要生活。
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話鋒一轉，曹西平又提及：「家人的事情，只要藝人不幫忙就是忘恩負義無情無義，但就算幫了再多又有誰知道？」話語中，似在呼應昨天新生代男星林柏宏爆出拒還父親債務，甚至回覆二伯「你們並不是我的債權人」被指忘恩負義新聞。
曹西平最後表示，人生短暫，做不成家人也不要當仇人，「翻臉時什麼難聽話都可以說出來，雞毛蒜皮的事情都可以講；如果今天藝人沒有名氣，你們連講都不講了」，更抱屈說：「藝人很可憐，人家講什麼就要回應什麼，不回應都不行，活著真辛苦。」
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