許瑋甯孕肚藏不住！邱澤脫手迪化街房產 入帳上億迎雙喜

〔記者李紹綾／台北報導〕許瑋甯和邱澤登記結婚3年多，孕事始終是眾人關注的焦點。上月傳出她成為「準媽媽」，讓親友們欣喜若狂，直到近日才被拍到挺著大肚逛街的畫面，目測孕期已進入7個月，預產期約在秋天。邱澤則因房產交易，被爆是迪化街的地主，「隱形富豪」身分也因此曝光。

邱澤2019年砸8950萬購入北市迪化街161坪的透天古厝，該古厝附近，去年有一宗1億7千萬元成交的物件。他被爆已賣掉這處房產，買家為上市公司，粗估至少賺進1億元。

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許瑋甯（右）和邱澤（左）登記結婚3年多，孕事始終是眾人關注焦點。（資料照，記者王文麟攝）

邱澤近期減少工作量，貼心陪伴懷孕的妻子。他光是靠代言、賽車比賽獎金，年收隨便就破千萬，同時也是自家經紀公司「海納百川」的老闆。不過，經紀人孫嘉騏表示，該房產為海納百川的公司資產，並非邱澤個人所有，「原先購入是要做為海納辦公室使用」，強調邱澤的重心專注在演藝事業上，透露該透天古厝已經簽約尚未過戶完成。

許瑋甯和邱澤對於生小孩早有共識，兩人抱持順其自然的態度，「如果有就是最好的禮物」。去年曾傳出許瑋甯積極備孕、調理身體，當時她透過經紀人回應：「懷孕的消息一直沒有停過，工作上的安排也沒有停過，謝謝大家對我肚皮動靜的期待。」先前受訪談及生子話題，她也說：「計畫是計畫，變化是變化，我們兩個就是很當下，誰知道呢？（懷孕的話）就是驚喜。」

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今年2月，夫妻倆難得在春酒場合合體，許瑋甯宣布成為「時間軸製作所」的董事，她當時表示，因為有了新身分，便詢問老公：「我的公司要跟大家見面，可以陪我一下嗎？」邱澤也一口答應：「當然！」

許瑋甯上月在社群分享自製料理，似乎早已洩漏懷孕端倪，她曾貼出自製的醋溜小黃瓜、紅燒番茄牛肉湯，料理都符合孕婦愛吃酸的特質。懷孕消息傳出後，雖經紀人尚未回應，但已有不少網友在社群留言獻上祝福。

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