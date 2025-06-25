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娛樂 電視

陳怡蓉隔7年復出藏隱情？醫美尪事業爆危機「和貴婦奈奈有關」

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳怡蓉2016年嫁給「聖緹雅醫療集團」創辦人薛博仁後，便淡出演藝圈，拍完2018年影集《雙城故事》，便未再推出新作，暫別螢光幕7年。今年3月她出席丈夫醫美集團的春酒活動時坦言戲癮上身，透露有意復出拍戲，今卻傳出她想復出其實另有原因，疑似為協助丈夫度過事業難關，不過截至目前，陳怡蓉尚未對此回應。

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陳怡蓉7年沒拍戲！宣告「1時間點」回歸：演動物以外角色

陳怡蓉（左）3月和老公薛博仁出席集團春酒。（聖緹雅醫療集團提供）陳怡蓉（左）3月和老公薛博仁出席集團春酒。（聖緹雅醫療集團提供）

據傳，薛博仁先前以高達年薪800萬元重金網羅醫美名醫柯威志，合力創立位於台北市信義區高級地段「琢白」大樓的醫美診所「安珀琢玉」。然而診所經營不如預期，不僅未能獲利，柯威志近日還在社群平台曬出離職證明，並帶著原有醫療團隊另起爐灶，在信義安和開設新診所「安和癒境」，與薛博仁形成正面競爭，也讓外界懷疑薛博仁陷入經營危機。

柯威志曾是「杏立博醫美診所」的首席醫療長，該診所由貴婦奈奈的前男友黃博健與其父黃立雄創立，當時擁有不少政商名流、貴婦客戶，傳出他年薪高達800萬元。雖然柯威志一度捲入「合夥名醫吸金內帳」等風波，但薛博仁為擴展醫美事業版圖，看中他背後的高端客群，仍決定網羅其團隊。

陳怡蓉婚後享受貴婦生活。（翻攝自臉書）陳怡蓉婚後享受貴婦生活。（翻攝自臉書）

然而「安珀琢玉」最終經營失利，如今柯威志轉戰自立門戶，更疑似有金主支持，帶走團隊後與原東家對打，讓薛博仁面臨不小壓力。如今陳怡蓉面對丈夫事業危機，傳出她為了挺夫而復出拍戲，外界關注她下一步動向。

陳怡蓉出道已有24年，憑藉偶像劇《薰衣草》打開知名度，並以《光陰的故事》入圍金鐘獎女主角。2016年與薛博仁結婚後，於2018年產下女兒，專注家庭與幫助丈夫打理事業，時常透過社群平台分享親子生活，展現「媽媽系網紅」的一面。

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