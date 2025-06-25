BTS厲害了 獲美國 RIAA第 13度白金認證 刷新K-POP紀錄

BTS防彈少年團獲RIAA第13度白金認證，再創一個新紀錄。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕BTS防彈少年團全員退伍後正式開啟「第二章BTS時代」，美國唱片業協會（Recording Industry Association of America，簡稱RIAA）於23日宣布為BTS的9首歌曲授予全新認證，而這批白金認證就像是一份跨越兵役的時間膠囊，把他們最輝煌的階段封存下來，如今再度綻放，展現他們的全球影響力。

BTS 第4張迷你專輯「花樣年華 pt.2」的主打歌《RUN》、正規2輯「WINGS」的主打歌《血汗淚》、「LOVE YOURSELF 承 'Her'」的主打歌《DNA》、以及「LOVE YOURSELF 轉 'Tear'」的主打歌《FAKE LOVE》等4首歌，均獲得了白金認證，該認證頒發給銷量超過100萬單位的歌曲。

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成員個人作品中，Jimin的首張個人專輯「FACE」的主打歌《Like Crazy》與Jung Kook的個人單曲《Seven》也分別擁有白金認證。至此， BTS共計獲得13張白金認證，刷新自身保持的K-POP歌手RIAA白金認證最多紀錄。

BTS去年以全球熱門曲《Dynamite》獲得RIAA「5倍白金（銷售突破500萬單位）」認證，在韓國歌手中，目前只有BTS與以《江南Style》爆紅全球的PSY持有「5倍白金」曲目。

此外，防彈少年團這次除4首白金曲外，還新增5首金唱片認證，包括特別專輯「花樣年華 Young Forever」收錄曲《Save Me》、「WINGS外傳：YOU NEVER WALK ALONE」的主打歌《春日》、正規4輯「MAP OF THE SOUL : 7」的主打歌《ON》與收錄曲《Black Swan》、以及單曲《Permission to Dance》，均獲得銷量達50萬單位以上的「金唱片」認證，BTS累計金唱片認證已達20張。

RIAA依據數位單曲與專輯銷量將認證分為金唱片（銷售50萬單位以上）、白金（100萬單位以上）、多白金（200萬單位以上）及鑽石（1,000萬單位以上）。認證涵蓋實體與數位專輯銷售、數位下載、音頻及視頻串流等，並採加權計算方式。

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