賀瓏感情風波毀工作？中廣證實「他會繼續主持」

〔記者王靖惟／台北報導〕喜劇演員賀瓏因情斷已逝前女友「天殘」隨即擁新歡Albee的三角習題，再度成為話題人物。天殘好友林妍霏24日發文指控賀瓏，「你跟其他喜劇同行說，你會喜歡上別人，是因為天殘太胖了你X不下去」引發更大風波，目前除賀瓏已被薩泰爾解除工作約之外，在中廣仍有節目，以及其他零星活動，工作行程是否會因而改變，大家都好奇。

日前中廣「瓏賀哩共」新節目發表，主持人為賀瓏。（資料照，記者陳奕全攝）

賀瓏先前在中廣流行網每週一至三晚間7點，仍有直播節目《瓏賀哩共》主持，今（25）日將會以直播或預錄方式，又或者找人代班主持仍未知，根據《Yahoo新聞》報導，昨晚（24日）七點的節目照常播出，但中廣卻在說明欄特別備註「本集為預錄節目，錄音時間為2025/06/17。」事後中廣方面則低調6字表示「他會繼續主持」，但後續回覆表示，今日賀瓏有其他錄影行程，因此將由代班主持人上陣，賀瓏並不會現身。

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據悉，24日晚間賀瓏仍出現在位於新北市林口區攝影棚錄《樂團祭》節目擔任串場主持，活動結束後獨自搭車返家，除已被薩泰爾解除工作合約之外，4月找他擔任品牌大使的「奇美家電」，近日悄悄將粉絲專頁上所有與賀瓏相關的貼文、照片與影片下架，意圖止血。這場感情風波確實對他的演藝生涯帶來影響。

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