林柏宏捲父欠債風波 律師一席話突破盲點

林柏宏近年代言不斷，也拍了不少膾炙人口作品，更被媒體封為「零負評男神」。（翻攝自林柏宏臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人林柏宏被爆拒還父親債務，甚至回覆二伯「你們並不是我的債權人」，被指「忘恩負義」，此事引發社群熱議，網友幾乎一面倒支持林柏宏，直言上一代恩怨自行解決，「父債子還」情勒下一輩作法已過時。

今（25）日一早，律師林智群在臉書發文表示，親兄弟明算帳，如果感情要長長久久，就不要談錢，坦言不知道為什麼有辦法借到2000萬這麼多，「不管是出借的人，還是借錢的人，這個數字都很離譜。」

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林智群說：「借錢的人，顧了兄弟情份，但有考慮到自己家庭嗎？借錢的人，怎麼開得了這個口？借出去的錢，就要有拿不回來的打算，借了30年，不會還的，看清楚一點！」他也認為小孩會賺錢，跟這個事情沒關係，「小孩願意還一點，很好，不願意涉入，也不能說什麼，說太多就情勒了，上一代的事情，上一代解決。」

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而林柏宏昨拍戲一整天，深夜發文正面迎擊，表示和伯叔很少見面且久未聯絡，加上成年以來就負擔自己的生活，支助父母親的生活開銷，並為他們償還多筆債務至今，更撇清沒罵父親是流浪狗，重申常替流浪狗宣傳，並請大家一起以領養代替購買。

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