賀瓏被認證渣男 廣告小妹：他一路走來始終如一

賀瓏（左）與Albee被拍到同遊日本，互動親密引發緋聞風波。（翻攝自IG）

〔記者林南谷／台北報導〕脫口秀主持人賀瓏宣布與薩泰爾娛樂終止合約，並認了已故喜劇演員天殘是他前女友，2人交往6年後和平分手。賀瓏與天殘分手75天後，被目擊與女星「Albee」范乙霏同遊大阪且兩人舉止親密，對此，Albee昨發出聲明，強調絕無介入他人感情。

與賀瓏情誼不錯的網紅廣告小妹，她認為賀瓏和博恩都有共同毛病：「玩笑話的尺度拿捏不當，卻一直拿美式幽默出來坦。」認為2人長期不肯正視這件事，才會遭到批評，「然而，博恩有在改變，我們有目共睹。賀瓏有嗎？沒有。他腦子裡裝的還是那些膚淺的東西，很像沒有進化完全的原始人。」

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賀瓏已故前女友「天殘」生前最後留言被曝光。（翻攝自IG）

至於渣男部分，廣告小妹表示賀瓏一路走來始終如一，「渣的源頭是出​於對女性不夠尊重。」

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針對第三者傳聞，Albee昨首度發聲澄清：「我可以很坦蕩蕩地說，沒有。」強調兩人僅在賀瓏分手後才開始互動，過去兩年在《賀瓏夜夜秀》合作期間毫無私交，甚至訊息都止於工作群組。她也證實天殘在過世前一日曾與賀瓏見面，並看到她與賀瓏的訊息，但當時內容僅屬朋友對話，毫無越界。她最後還強調：「我沒有對不起任何一個人。」

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哎，賀瓏許多年前我已經罵過一次。當年我是站在龍龍那邊，至今依然是。我認為他們那整個圈子都有個共同毛病：玩笑話的尺度拿捏不當，卻一直拿美式幽默出來坦。

美式幽默也是會顧及「政治正確」的，這也是為何近幾年男性演員講脫口秀，外貌羞辱也是著重在自己或其他男性身上，而非女性。

賀瓏和博恩，長期不肯正視這件事，才會遭到批評。然而，博恩有在改變，我們有目共睹。賀瓏有嗎？沒有。他腦子裡裝的還是那些膚淺的東西，很像沒有進化完全的原始人。

回到渣男部分。賀瓏一路走來始終如一，從對龍龍開的「玩笑」就可看出他的深層思想是什麼形狀。

自從我生了兒子後最擔心的事情是他長大後也會變渣，變成我討厭的大人。我常在想，我該如何阻止這一切的發生。

渣的源頭是出​於對女性不夠尊重。有時我看看孩子他爹，也沒有達到我的標準。再瞧瞧外面的男人，似乎更糟，且不分年齡、族裔。從前我不太去思考地這麼細，可如今不得不去想，雄性生物們，你們到底是怎麼了？？？

與其繼續罵渣渣（罵不完哪！），我是真心想知道如何改變。

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