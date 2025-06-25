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我必須去！網紅小象挺進烏克蘭 深夜報平安感動粉絲

YouTuber小象愛出門。（翻攝IG）YouTuber小象愛出門。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕YouTuber「小象愛出門」以旅遊頻道起家，以真實記錄旅行中的所見所聞、直接又真誠的風格，深受粉絲喜愛。前陣子她剛完成長達三個月的「泛美公路」旅行系列，之後又獨自前往西班牙學習西班牙語。而昨（24）日，她在IG上宣布，即將啟程前往烏克蘭，引發關注。

小象在IG向粉絲報平安。（翻攝IG）小象在IG向粉絲報平安。（翻攝IG）

她在貼文一開頭就坦言：「那裡的情況並不樂觀。」因為有烏克蘭粉絲傳訊告知，自家附近的超市遭到炸毀，甚至連宿舍都被攻擊，並附上現場照片。她表示，當下其實一度退縮，猶豫是否仍要前往。但在收到第二次攻擊的影像後，她下定決心：「我必須要去！因為有太多人沒被看見。」

而今（25）日上午，小象也透過限時動態報平安，表示自己已搭乘火車順利進入烏克蘭。她提到，出發前一度擔心因曾去過俄羅斯而被刁難，甚至擔心遭誤認為中國人而遭扣留（過去曾有台灣人因此被關進小房間）。所幸最後順利通關，成功入境。

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