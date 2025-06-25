墜海搶救畫面曝光！ 香港男神姜濤一度陷昏迷

姜濤24日驚傳墜海意外，他被救起一瞬間畫面曝光。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港偶像男團「MIRROR」成員姜濤，24日驚傳墜海意外，目前就醫檢查沒有生命危險。

港媒報導，姜濤昨午4時多在西區副食品批發市場附近落海，被行經船隻救起，先送至中區政府碼頭，再由救護車送往瑪麗醫院救治。報導指出，姜濤先至瑪麗醫院檢查，後轉往私人醫院就診，他曾稱事發當下喝酒，之後不小心失足落海。

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他隨即被抬上救護擔架。（香港星島日報）

對此，MIRROR經紀人花姐回應港媒：「請給我點時間，姜濤會有統一回應給大家，謝謝。」她也在社群發文，並引述姜濤的話報平安，「只是自己不小心，發生了小意外，我沒事，請大家放心。希望不要有任何揣測，真的很抱歉，令大家擔心了。」

目擊港民表示，他落水應該喝了很多水，一度陷入昏迷。（香港星島日報）

昨晚入夜後，有多名市民在姜濤墜海附近垂釣，釣客李先生向媒體親述姜濤墮海後驚險一刻。李先生表示，當時姜濤已落水1、2分鐘，在離岸約30米外載浮載沉，不見有其他人同行。周圍釣客得知有人墜海後，隨即向他扔救生圈，並試圖指導他自行游往附近上岸位置，目擊民眾研判：「他墜海應該喝了很多海水，一度陷入昏迷。」

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