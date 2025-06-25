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賀瓏爆感情紛爭照常錄影 被直擊收工獨自返家

賀瓏爆感情紛爭照常錄影 被直擊收工獨自返家賀瓏公開以逝前女友天殘的私人帳號及遺書引爆各方輿情。（資料照，記者陳逸寬攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕喜劇演員賀瓏近日因感情風波備受關注，舊愛「天殘」翁芝瑩驟逝更使事件格外敏感，24日晚間賀瓏仍正常出現在位於新北市林口區攝影棚錄《樂團祭》節目擔任串場主持，目前並未傳出該節目主持工作受事件影響。

《CTWANT》報導，賀瓏昨晚進棚看來十分正常，與平時螢幕前的模樣形象無異，但有一說，製作單位刻意將賀瓏與觀眾隔開，過去負責訪問觀眾的他，昨完全不讓他和觀眾靠近；約莫晚間11點左右，賀瓏獨自搭乘多元計程車離開返家。

相關新聞：賀瓏分手天殘擁Albee風波延燒

至於中廣流行網每周一至三晚間7點，賀瓏目前仍直播節目《瓏賀哩共》，今（25）日將會以直播或預錄方式，又或者找人代班主持，據悉賀瓏今仍有節目錄影，但電台節目應該不是直播。

賀瓏近日為回應與Albee情感爭議，選擇公開已逝前女友「天殘」遺書內容自保，不僅讓同為單口喜劇演員的妍霏表示感到遺憾，同時也引爆輿論甚囂塵上，部分輿情直斥「不尊重死者」、「消費亡者情感！」但也有人認為賀瓏只是還原事實、捍衛名譽。

不過，天殘這封遺書究竟能不能「被公開」、是否涉及違法，事件牽涉的不只是感情問題，亦承載死者隱私權、著作權、遺族意願與公眾期待4大法律爭議，直衝倫理底線成為此次風波的核心。

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