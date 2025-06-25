賀瓏爆感情紛爭照常錄影 被直擊收工獨自返家

賀瓏公開以逝前女友天殘的私人帳號及遺書引爆各方輿情。（資料照，記者陳逸寬攝）





林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕喜劇演員賀瓏近日因感情風波備受關注，舊愛「天殘」翁芝瑩驟逝更使事件格外敏感，24日晚間賀瓏仍正常出現在位於新北市林口區攝影棚錄《樂團祭》節目擔任串場主持，目前並未傳出該節目主持工作受事件影響。

《CTWANT》報導，賀瓏昨晚進棚看來十分正常，與平時螢幕前的模樣形象無異，但有一說，製作單位刻意將賀瓏與觀眾隔開，過去負責訪問觀眾的他，昨完全不讓他和觀眾靠近；約莫晚間11點左右，賀瓏獨自搭乘多元計程車離開返家。

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至於中廣流行網每周一至三晚間7點，賀瓏目前仍直播節目《瓏賀哩共》，今（25）日將會以直播或預錄方式，又或者找人代班主持，據悉賀瓏今仍有節目錄影，但電台節目應該不是直播。

賀瓏近日為回應與Albee情感爭議，選擇公開已逝前女友「天殘」遺書內容自保，不僅讓同為單口喜劇演員的妍霏表示感到遺憾，同時也引爆輿論甚囂塵上，部分輿情直斥「不尊重死者」、「消費亡者情感！」但也有人認為賀瓏只是還原事實、捍衛名譽。

不過，天殘這封遺書究竟能不能「被公開」、是否涉及違法，事件牽涉的不只是感情問題，亦承載死者隱私權、著作權、遺族意願與公眾期待4大法律爭議，直衝倫理底線成為此次風波的核心。

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