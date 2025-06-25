（連線訪問）億萬製片讚台灣很美想來取景！《F1》合作小布稱「最棒的演員」

〔記者許世穎／紐約－倫敦連線報導〕好萊塢億萬製片傑瑞布洛克海默繼《捍衛戰士：獨行俠》後再度攜手導演喬瑟夫柯辛斯基，和「小布」布萊德彼特一同打造全新賽車鉅作《F1電影》，接受台灣媒體訪問時不忘提到對於台灣留下深刻印象，直言：「我去過台灣，也曾在那裡待過一段時間。我很喜歡那裡，台灣真的很美。」更表示若有機會，非常願意來台取景。

布萊德彼特在《F1電影》飾演賽車手，親上陣開賽車。（華納兄弟提供）

布洛克海默曾製作《捍衛戰士》、《神鬼奇航》、《絕地戰警》等無數賣座系列及鉅片，合作過湯姆克魯斯、強尼戴普等巨星大咖。提到這次和小布合作，他大讚小布是個了不起的演員，「你當然會想找最棒的演員。他又帥又有運動神經，長年騎重機也讓他身手很好，我們也正需要這樣的人選，因為我們要真的讓演員上場開車。」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：小布熟男魅力炸街嗨翻！《F1電影》影評解禁「好看到忘記呼吸」

《F1電影》強調「實拍真開」，布洛克海默指出這不只是賽車片，更是一部全面娛樂型作品。「這是一部純粹的娛樂電影，刺激、浪漫、沉浸感十足。我們讓觀眾彷彿坐進F1車裡。但其實你完全不需要懂賽車，也能享受這部電影，因為它是為所有觀眾拍的。」他說觀眾在電影兩個多小時中能暫時脫離日常、投入劇情世界，「保證你進戲院時的心情，和離場時會完全不同，會開心很多。」

億萬製片傑瑞布洛克海默曾製作無數賣座系列及鉅片。（華納兄弟提供）

雖然過去曾製作不少動作鉅片，但布洛克海默表示，製作《F1電影》或其他電影，拍攝的核心始終是情感：「你得讓觀眾在情感上投入，讓他們關心劇中角色，跟著角色踏上旅程。」他希望讓觀眾透過《F1電影》真實感受坐進賽車裡的震撼，並結合浪漫與幽默，創造出一個觀眾平常無法接觸的世界。

製片傑瑞布洛克海默（右）和布萊德彼特合作《F1電影》，大讚他是個了不起的演員。（華納兄弟提供）

儘管講求真實呈現，布洛克海默也提醒觀眾這不是紀錄片，「我們有壓縮時間、創造情節，但最重要的是讓觀眾感受到賽車世界的魅力，以及主角們情緒的流動，這就是我們做電影的初衷。」

相關新聞：小布《F1》飆速感如「重新開始」 笑曝年輕點可能轉戰賽車手

電影也由七屆F1世界冠軍路易斯漢米爾頓擔任監製，布洛克海默表示漢米爾頓真的非常棒，既聰明又才華洋溢，「他涉獵廣泛、能力驚人，不管接觸什麼領域、參與什麼運動，他總能贏。他擁有一種渴望成為最好的信念，而我想我們所有人都一樣，無論在什麼行業，都渴望做到最好，不斷進步，這正是他給我們所有人的啟發。」《F1電影》今天在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法