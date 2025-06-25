（連線訪問）小布跟阿湯哥這一點最像 《F1》導演自爆難忘來台做小籠包

F1總裁兼執行長斯特法諾多梅尼卡利（左起）、布萊德彼特、湯姆克魯斯、導演喬瑟夫柯辛斯基、製片傑瑞布洛克海默在《F1電影》倫敦首映會上合影。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／紐約－倫敦連線報導〕導演喬瑟夫柯辛斯基先前和「阿湯哥」湯姆克魯斯合作《捍衛戰士：獨行俠》，新片《F1電影》則與不老男神「小布」布萊德彼特搭檔。近日接受台灣媒體訪問時透露，這兩位巨星看似性格迥異，但對於拍攝都非常敬業及投入。他當年和阿湯哥一同來台宣傳《遺落戰境》，對於一起包小籠包記憶猶新，更直呼「非常想再去台灣！」

柯辛斯基形容阿湯哥和小布有很多相似之處，「他們都非常努力工作，也從不把自己的地位視為理所當然，對電影製作的每一個環節都非常了解，從劇本、故事發展到角色塑造都高度參與，甚至後期剪接也親力親為。」他說雖然兩人個性不同，但實際合作起來感覺非常雷同，「我跟布萊德合作得很愉快，他非常熱愛開車，喜歡待在車裡。」

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導演喬瑟夫柯辛斯基（左）和布萊德彼特合作《F1電影》，大讚他敬業又投入。（華納兄弟提供）

提到拍攝《F1電影》的趣事，柯辛斯基最難忘的就是在比利時斯帕賽道拍攝一場驚險戲，小布開過號稱F1最危險彎道「紅河彎」時卻笑得合不攏嘴，「原本那場戲要很緊張，但他每次衝過去都笑得太開心，最後我只好請他克制一下情緒。」柯辛斯基笑說彼特幾乎整部戲都沉醉在開車快感中，「殺青那天他還捨不得下車。」

在資料蒐集過程中，柯辛斯基受到90年代蓮花車隊車手馬丁唐納利啟發，「他曾在西班牙大獎賽發生嚴重車禍，被拋飛出車體，我們將這段事故畫面引用在布萊德飾演的桑尼的戲中。」唐納利本人也親赴片場觀看重現場景，甚至將在全球首映當天觀賞成品，這段真實故事也成為劇組精神支柱。

布萊德彼特在《F1電影》飾演資深賽車手，喜歡追求速度感。（華納兄弟提供）

片中小布會隨身攜帶撲克牌當幸運符，被問到是否有屬於自己的「幸運小物」時，柯辛斯基透露從第一部作品起就隨身攜帶一個觀景器，「這是導演觀察取景的工具，已經陪我走過6部片，可以算是我的吉祥物吧！」此外，他每天拍攝前都會手寫分鏡表，藉此沉澱思緒、準備迎戰拍攝現場的混亂。

導演喬瑟夫柯辛斯基對於來台做小籠包記憶猶新，直說非常想再來。（華納兄弟提供）

在繼《捍衛戰士：獨行俠》帶領觀眾「衝上雲霄」，《F1電影》又讓觀眾「貼地狂飆」，被問到未來是否可能轉戰海洋？柯辛斯基坦言目前正在開發三部電影，其中一部發生在海上，另一部則設定在太空，「就看哪部劇本最先完成，但可以確定的是，我一直在尋找新挑戰。」《F1電影》今天（25日）在台上映。

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