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娛樂 音樂

（專訪）愛著較慘死！父親罹帕金森氏症病逝 王彙筑揭最大遺憾

〔記者陽昕翰／專訪〕創作歌手王彙筑以專輯《滴滴答答》入圍本屆金曲獎四項大獎，她今年歷經父喪，透露爸爸罹患帕金森氏症多年離世，「爸爸留下很多人生課題給我，我想把專輯做好，才會有機會延續這些記憶。」

王彙筑風光入圍本屆金曲獎共四項大獎。（記者胡舜翔攝）王彙筑風光入圍本屆金曲獎共四項大獎。（記者胡舜翔攝）

王彙筑入圍最佳台語女歌手、最佳台語專輯、年度專輯與最佳作曲人等大獎，然而發片後卻迎來人生低潮，遺憾一直以來最支持她做音樂的爸爸，沒能親眼見證她在演藝圈闖出成績。

王彙筑小時候學鋼琴，高中玩社團開始學吉他，受訪表示：「爸爸從我高中時就很支持我玩音樂，我人生的第一把吉他，就是他帶我去挑的。」

王彙筑2012年參加徵選活動，與告五人的雲安等人，一同被黃韻玲、鍾興民發掘，首張專輯就入圍金曲獎最佳新人，而結束與前東家的合作後，選擇以獨立歌手的身份發展。

王彙筑曾入圍金曲新人，這次發行台語專輯也獲得金曲獎的評審青睞。（記者胡舜翔攝）王彙筑曾入圍金曲新人，這次發行台語專輯也獲得金曲獎的評審青睞。（記者胡舜翔攝）

只是在歌壇打拚之際，王彙筑的父親卻在8年前確診帕金森氏症，她也得扛起照護責任，坦言龐大的醫藥費開銷，讓她一度經濟吃緊，曾向朋友借錢週轉。

王彙筑回憶，父親最後一次現場看她演出是在兩年前，當時雖然行動不便，仍堅持坐著輪椅到場支持，「我很想帶他去游泳、爬山、打棒球，可惜已經沒有機會了。」

王彙筑從小學音樂，父母親的支持是她最大後盾。（記者胡舜翔攝）王彙筑從小學音樂，父母親的支持是她最大後盾。（記者胡舜翔攝）

王彙筑首度發行台語專輯，就獲得金曲獎的肯定，其中收錄的《愛著較慘死》是寫給父母的歌曲，她分享：「尤其看到爸爸在生病的階段，媽媽還是全心全意地愛著他。」這份感情始終讓她感動。

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